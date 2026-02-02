Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον εθεάθησαν μαζί δύο φορές τις τελευταίες ημέρες.

Ο Λιούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν γνωρίζονται εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα εθεάθησαν δύο φορές μαζί τα τελευταία 24ωρα, κάτι που «φούντωσε» τις φήμες πως είναι ζευγάρι.

Σύμφωνα με τη «Sun», οι δυο τους έκαναν μια «ρομαντική απόδραση» το Σαββατοκύριακο στη Βρετανία. Η celebrity και επιχειρηματίας φέρεται να ταξίδεψε από το Λος Άντζελες με το ιδιωτικό τζετ της, προκειμένου να συναντήσει στο Οξφορντσάιρ τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της F1.

Οι δύο τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συναντήθηκαν σε πολυτελές ξενοδοχείο, όπου ο Λιούις Χάμιλτον έφτασε με ελικόπτερο και δείπνησαν μαζί σε ιδιωτικό χώρο.

{https://x.com/TheSun/status/2018086004838572231}

Σήμερα το μεσημέρι έφτασαν στο Παρίσι. Σύμφωνα με το TMZ, ταξίδεψαν με ιδιωτικό τζετ από τη Βρετανία στη γαλλική πρωτεύουσα. Βίντεο που δημοσίευσε το ίδιο Μέσο δείχνει τη 45χρονη και τον 41χρονο να φτάνουν με SUV σε ξενοδοχείο του Παρισιού.

{https://x.com/TMZ/status/2018367650846396680?s=20}