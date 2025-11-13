«Ανυπομονούμε να ανεβάσουμε τη Skims στο επόμενο επίπεδο», δήλωσε η Κιμ Καρντάσιαν.

Η Skims της Κιμ Καρντάσιαν ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 225 εκατ. δολάρια σε νέα κεφάλαια και πλέον εκτιμά την αξία της εταιρείας σε 5 δισεκατομμύρια.

Το σχέδιο της Skims είναι να χρησιμοποιήσει τα χρήματα των επενδυτών - ανάμεσά τους η Goldman Sachs Alternatives - προκειμένου να διευρύνει τις σειρές εσωρούχων, να επεκταθεί περαιτέρω στην ένδυση και τα αθλητικά ρούχα και να ενισχύσει την παρουσία της στο λιανικό εμπόριο, με περισσότερα φυσικά καταστήματα. Σήμερα η εταιρεία έχει 18 καταστήματα στις ΗΠΑ και δύο στο Μεξικό.

Η Skims, την οποία ίδρυσαν το 2019 η Κιμ Καρντάσιαν και ο Γενς Γκρίεντε, ανέφερε ότι είναι σε τροχιά προκειμένου οι πωλήσεις της φέτος να ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια. «Ανυπομονούμε να ανεβάσουμε τη Skims στο επόμενο επίπεδο, καθώς συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε και θέτουμε τα πρότυπα για τον κλάδο μας», δήλωσε η Κιμ Καρντάσιαν.

Πηγή: BBC