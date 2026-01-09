17 καταστήματα από τα συνολικά 158 καταστήματα που είχαν τεθεί αρχικά υπό εξέταση θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου προγραμματίζεται η διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων των ΕΛΤΑ στις Σοφάδες Καρδίτσας, στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο πλαίσιο του σχεδίου μετασχηματισμού του δικτύου τους στην περιφέρεια, το οποίο εισέρχεται πλέον στη φάση της υλοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 17 καταστήματα από τα συνολικά 158 καταστήματα που είχαν τεθεί αρχικά υπό εξέταση θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών στις περιοχές τους, ενώ για 28 έχει ληφθεί απόφαση οριστικής διακοπής λειτουργίας, λόγω της ύπαρξης καταστήματος ΕΛΤΑ Courier σε πολύ κοντινή απόσταση. Για περίπου 115 από τα συνολικά 158 καταστήματα έχει προκριθεί η λύση της παύσης λειτουργίας τους ως αυτόνομων σημείων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί η εξεύρεση ενδιαφερόμενου ταχυδρομικού πράκτορα.

Οι ταχυδρομικοί πράκτορες θα είναι ιδιοκτήτες μίνι μάρκετ, καφετεριών ή βιβλιοπωλείων, και θα μπορούν να φιλοξενούν βασικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ εντός του χώρου τους, με ειδική σήμανση. Παρά τη διατήρηση φυσικής εξυπηρέτησης μέσω «πρακτορείων», το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα είναι περιορισμένο, καθώς δεν θα υποστηρίζονται εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και η δραστηριότητα θα επικεντρώνεται κυρίως σε πληρωμές λογαριασμών και στην καταβολή συντάξεων.

Παράλληλα, ορισμένα καταστήματα ενδέχεται να παραμείνουν σε λειτουργία λόγω της επίδρασής τους στη συνεργασία των ΕΛΤΑ με την Alpha Bank, η οποία προβλέπει την παροχή βασικών τραπεζικών υπηρεσιών από περίπου 150 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Η συγκεκριμένη συνεργασία βρίσκεται ουσιαστικά σε αναμονή, καθώς προηγείται η οριστικοποίηση του συνολικού σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ και ο καθορισμός του τρόπου υλοποίησής του. Ωστόσο, σε ορισμένα καταστήματα των ΕΛΤΑ έχει ήδη εγκατασταθεί προσωπικό της Alpha Bank, προκειμένου να αξιολογηθεί στην πράξη η ανταπόκριση του κοινού στο νέο μοντέλο συνεργασίας.