Η Κυριακή της Απόκρεω είναι μία από τις πιο σημαντικές Κυριακές του Τριωδίου στην Ορθόδοξη Εκκλησία και σηματοδοτεί την τελευταία ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή.

Ονομάζεται «Απόκρεω» επειδή από την επόμενη ημέρα οι πιστοί «απέχουν από το κρέας». Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Δευτέρας Παρουσίας και της Τελικής Κρίσεως, όπως περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Έτσι, πέρα από το γιορτινό της χαρακτήρα, έχει και έντονο πνευματικό μήνυμα, καλώντας τους πιστούς σε μετάνοια, αγάπη και φιλανθρωπία.

Η Κυριακή της Απόκρεω βρίσκεται χρονικά περίπου δέκα ημέρες πριν από την Καθαρά Δευτέρα. Αποτελεί μέρος της περιόδου των Αποκριών, μιας εποχής χαράς, μεταμφιέσεων και εθίμων που συνδυάζουν τη χριστιανική παράδοση με λαϊκά στοιχεία. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας διοργανώνονται καρναβάλια, γλέντια και παραδοσιακοί χοροί, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής πριν από την πιο αυστηρή νηστεία που ακολουθεί.

Τι τρώμε σήμερα

Όσον αφορά το φαγητό, την Κυριακή της Απόκρεω το τραπέζι είναι πλούσιο και βασίζεται κυρίως στο κρέας. Παραδοσιακά σερβίρονται ψητά κρέατα όπως αρνί, χοιρινό ή κοτόπουλο, λουκάνικα, μπριζόλες και κεφτέδες. Σε πολλές οικογένειες συνηθίζεται το ψήσιμο στα κάρβουνα, ενώ αλλού προτιμούν φαγητά κατσαρόλας, όπως κοκκινιστό ή γιουβέτσι. Τα συνοδευτικά περιλαμβάνουν πίτες, σαλάτες και τυριά, καθώς από την επόμενη εβδομάδα (της Τυρινής) επιτρέπονται μόνο γαλακτοκομικά και όχι κρέας.

Η ημέρα αυτή έχει έντονο οικογενειακό χαρακτήρα. Οι συγγενείς συγκεντρώνονται γύρω από το τραπέζι και ανταλλάσσουν ευχές. Το φαγητό δεν είναι απλώς απόλαυση, αλλά συμβολίζει τη μετάβαση από την περίοδο της αφθονίας στην περίοδο της εγκράτειας. Με αυτόν τον τρόπο, η Κυριακή της Απόκρεω λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στη χαρά της Αποκριάς και τη βαθιά πνευματικότητα της Σαρακοστής.