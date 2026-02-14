Ένα 15χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκαν δύο συνομήλικοι του.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες στη Λούτσα.

Ένα 15χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκαν δύο συνομήλικοι του.

Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ο 15χρονος μαζί με τους φίλους του φέρεται πως πήρε το δεύτερο κλειδί του αυτοκινήτου από τους γονείς του, και στη συνέχεια ξεκίνησαν, έκαναν βόλτα στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι που στο συγκεκριμένο σημείο και συγκεκριμένα στην οδό Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα, φέρεται πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ενώ είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge42h0pak55?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το παρμπρίζ διαλύθηκε, ενώ ο 15χρονος συνοδηγός, εκσφενδονίστηκε μέσα από το αυτοκίνητο και έχασε ακαριαία τη ζωή του. Ο οδηγός του αυτοκινήτου και ένας ακόμα επιβάτης, περίπου 15 ετών, τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, έγιναν- στους τραυματίες- οι απαραίτητες εξετάσεις για να δουν την κατάσταση της υγείας τους, ενώ είναι εκτός κινδύνου. Στο σημείο υπάρχουν κομμάτια από το αυτοκίνητο, τζάμια, θραύσματα, αλλά και το πίσω φανάρι του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε ένα δέντρο.

Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που άκουσαν τον δυνατό ήχο και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους, ο οδηγός φώναζε «Τι έκανα, τι έκανα Θεέ μου;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdzzobqig95?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σημειώνεται πως ο οδηγός είχε πάρει κρυφά τα κλειδιά του οχήματος από τους γονείς του για να κάνει βόλτα με τους φίλους του, στους δρόμους της Λούτσας.