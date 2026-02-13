Δύο τραυματίες ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παίδων.

Μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο της Λούτσας νωρίς σήμερα το απόγευμα με θύμα έναν 15χρονο και δύο ανήλικους τραυματίες, συνεπιβάτες του ΙΧ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο 15χρονος μαζί με τους φίλους του πήραν κρυφά το αμάξι γονέα και βγήκαν για βόλτα. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Δημοκρατίας στο ύψος της Σωτήρος, όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, τούμπαρε και κατέληξε πάνω σε δέντρο.

Ο ανήλικος 14,5 ετών οδηγός πήρε το αυτοκίνητο των γονιών και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο, τούμπαρε και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε δέντρο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 15χρονος. Τραυματίας είναι ο 16χρονος συνεπιβάτης και και ο 14,5 ετών οδηγός. Και οι δύο ανήλικοι έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού χωρίς να εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας τους.

Πώς συνέβη το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα με θύμα 15χρονο

Οι ανήλικοι πήραν κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου γονέα της παρέας και θέλησαν να πάνε βόλτα. Το αυτοκίνητο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο βγήκε εκτός δρόμου, προσέκρουσε στο κράσπεδο του πεζοδρομίου, τούμπαρε και καρφώθηκε σε ένα δέντρο, με τον 15χρονο να σκοτώνεται και τους δύο φίλους του ηλικίας 14,5 και 16 ετών να τραυματίζονται.