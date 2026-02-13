Ο κίνδυνος χιονοστιβάδας στις Γαλλικές Άλπεις στη περιοχή της Σαβοΐας είναι αρκετά υψηλός.

Τρεις σκιέρ βρήκαν τραγικό θάνατο στις Γαλλικές Άλπεις όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στο χιονοδρομικό κέντρο Βαλ Ντ΄Ιζέρ, στη Σαβοΐα. Από τη χιονοστιβάδα παρασύρθηκαν έξι σκιέρ, οι οποίοι συνοδεύονταν από επαγγελματία οδηγό.

Εξαιτίας του υψηλού κίνδυνου χιονοστιβάδας στη περιοχή, η διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου έχει ενημερώσει τους σκιέρ να παραμείνουν σε ασφαλείς περιοχές και να έχουν ενεργούς τους πομπούς εντοπισμού τους.

{https://x.com/BFMTV/status/2022334072878449070}

Το πέρασμα της καταιγίδας Νιλς από τη Γαλλία προκάλεσε ιδιαίτερα έντονες χιονοπτώσεις, με το ύψος του φρέσκου χιονιού να φτάνει τα 60 έως 100 εκατοστά και σε ορισμένες περιοχές ακόμη υψηλότερα επίπεδα, κυρίως στον ορεινό όγκο του Mont Blanc, σύμφωνα με τη Météo-France.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες οδήγησαν τις αρχές στην έκδοση κόκκινης προειδοποίησης για χιονοστιβάδες στη Σαβοΐα, μέτρο που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο για τα γαλλικά δεδομένα. Η προειδοποίηση ίσχυσε καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου, αρκετά χιονοδρομικά κέντρα στις Γαλλικές Άλπεις προχώρησαν σε ολική ή μερική αναστολή της λειτουργίας τους, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων. Οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται σε ορεινές περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται διαρκώς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.