«Τρομεροί γονείς», νέο επεισόδιο αυτό το Σαββατοκύριακο στις 17:50.

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς.

Η παιδοψυχολόγος Κατερίνα Αντωνίου αναλαμβάνει να βοηθήσει τα παιδιά της οικογένειας Στεφανίδη και όχι μόνο…

Τα παιδιά έχουν διάφορα προβλήματα, ο Άλεξ φοβάται τους εξωγήινους, ο Ερμής κάνει όλο και περισσότερες ζαβολιές και ο Θωμάς δεν ξέρει τι θέλει να γίνει τελικά.

Η Ναταλία αποφασίζει ότι χρειάζονται βοήθεια, Βρίσκει μια παιδοψυχολόγο να τους ξεμπερδέψει. Έτσι έρχεται στο σπίτι η δρ Κατερίνα Αντωνίου (Σμαράγδα Καρύδη), μια νέα και πολύ ωραία γυναίκα.

Αυτό το τελευταίο κάνει τ’ αγόρια μικρά και μεγάλα, τον Στέφανο και τον Σάκη να θέλουν όλοι μαζί να ψυχαναλυθούν και να λύσουν τα προβλήματά τους, όχι γρήγορα αλλά σε βάθος χρόνου να την έχουν εκεί όσο περισσότερο γίνεται.

Κλείνουν συνεδρίες μαζί της κι εκείνη τους αναλύει τα παιδικά και τα ενήλικά τους τραύματα. Μπαίνει και η Ναταλία στο παιχνίδι και οι σχέσεις στο σπίτι γίνονται φύλλο και φτερό.

Φτάνουν σε οριακές καταστάσεις. Μόνο που η δρ Αντωνίου κρύβει ένα μυστικό που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Guest: Σμαράγδα Καρύδη

«Τρομεροί γονείς»: Στο επεισόδιο της Κυριακής…

Στο σπίτι όλοι είναι ενθουσιασμένοι με την Ψυχολόγο, βγάζουν όλοι τα σώψυχά τους στις συνεδρίες της. Τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από πάνω της και ο Θωμάς έχει αποφασίσει να γίνει κι εκείνος ψυχολόγος.

Μέχρι και ο Ερμής αλλάζει και αντί να κάνει ζαβολιές προσφέρει λουλουδάκια στην δασκάλα και στα κορίτσια της τάξης. Ο Στέφανος ξεπερνάει την έμφυτη τσιγκουνιά του και είναι έτοιμος να της δώσει ό,τι του ζητήσει. Ο Σάκης και η Λίλα προσπαθούν να της πάρουν συνέντευξη αλλά εκείνη αρνείται. Δεν της αρέσει καθόλου να βγαίνει στην τηλεόραση.

Όλ’ αυτά ως την στιγμή που εμφανίζεται η Λουκία. Της Λουκίας δεν της αρέσει καθόλου η Κατερίνα ούτε οι μέθοδοί της, ούτε το γεγονός ότι όλοι έχουν επηρεαστεί απ’ αυτά που τους λέει. Και φυσικά κάνει το αυτονόητο, καλεί σε βοήθεια και τον Μιχάλη.

Ο Μιχάλης έρχεται αποφασισμένος να βοηθήσει να τελειώνει η οικογένεια μ’ αυτές τις βλακείες, τι θα πει παιδοψυχολόγος και ψυχοαναλύτρια;! θα τα καταφέρει να αλλάξει σ’ όλους γνώμη;…

Όλ’ αυτά ως τη στιγμή που έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την Κατερίνα. Τότε όλα στο σπίτι καταρρέουν. Γιατί ο Μιχάλης την αναγνωρίζει, ξέρει ποια είναι και τι ακριβώς κάνει στη ζωή της. Η Κατερίνα εξαφανίζεται τρέχοντας και ξεκινάει για τις καινούριες περιπέτειες της ζωής της.

