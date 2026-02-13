«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Τι θα δούμε απόψε στις 22:00

31ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη έρχεται αντιμέτωπη με τα πρώτα σκιρτήματα ζήλιας και ανασφάλειας, καθώς η επιστροφή της Γιασεμής στο σπίτι και οι υπαινιγμοί της Νίτσας για τον Απόστολο και τον Άγγελο Φλεριανό αρχίζουν να κλονίζουν την εμπιστοσύνη της.

Η Ιουλία, εγκλωβισμένη ανάμεσα στη φροντίδα και τον έλεγχο της Ευανθίας, παλεύει να κρατήσει την αυτονομία της μέσα στην εγκυμοσύνη της, την ώρα που ο Φωκάς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο γυναίκες της ζωής του.

{https://www.youtube.com/watch?v=j-pVoPfhrSs}

Η Ασπασία δοκιμάζεται από τη ζήλια, την απόσταση και τις αμφιβολίες στη σχέση της με τον Σταύρο, ενώ η είδηση του χωρισμού της Δέσποινας την αναγκάζει να αναμετρηθεί με τις δικές της επιλογές.

Η Πολυξένη καταφέρνει να συμφιλιωθεί με την Πελαγία, όμως η παρουσία του Ηλία και οι φιλοδοξίες που ξυπνούν μέσα της προκαλούν νέες εντάσεις και ρωγμές στις ισορροπίες της.

Την ίδια στιγμή, η Μαγδαληνή βρίσκεται σε βαθύ εσωτερικό δίλημμα, καθώς η σιωπή του Οδυσσέα και η σύγκρουση λογικής και συναισθήματος την αφήνουν να αναρωτιέται ποιον δρόμο πρέπει τελικά να ακολουθήσει.

Η Νίτσα ρωτάει τη Μελισσάνθη για τον Άγγελο:

{https://www.youtube.com/watch?v=kG6nzSsR5UY}

Η Ευανθία φέρεται άσχημα στη Μαριέττα:

{https://www.youtube.com/watch?v=GRxb6E78ojU}

Ο Οδυσσέας αποκαλύπτει στη Μαγδαληνή τι δουλειά κάνει:

{https://www.youtube.com/watch?v=dd876nVLMqc}