Σε ανοιχτή διαφοροποίηση από τις θέσεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών προχωρά η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, προκρίνοντας την άμεση εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για την καθαρή βιομηχανία και θεωρώντας ουσιαστικά λήξαν το ενδεχόμενο υιοθέτησης του λεγόμενου «ιταλικού μοντέλου» για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η παρέμβαση της ΕΒΙΚΕΝ έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει τα μέτρα που είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός πριν από τέσσερις μήνες από τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ.

Το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Καθαρή Βιομηχανία, γνωστό ως CISAF (Clean Industrial Deal State Aid Framework), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Ιουνίου 2025 και αποτελεί ένα εξειδικευμένο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην πορεία της πράσινης μετάβασης. Προβλέπει τη δυνατότητα ενισχύσεων για επενδύσεις σε τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών, μέτρα για την προσωρινή ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αποφυγή διαρροής άνθρακα. Το CISAF λειτουργεί συμπληρωματικά με το Net-Zero Industry Act, το οποίο θέτει ως στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύπτει έως το 2030 τουλάχιστον το 40% των αναγκών της σε καθαρές τεχνολογίες από ευρωπαϊκή παραγωγή.

Η ΕΒΙΚΕΝ, που εκπροσωπεί περίπου 30 βιομηχανίες μέσης και υψηλής τάσης, αποστασιοποιείται ριζικά από τη γραμμή του ΣΕΒ και το έως πρότινος κοινό αίτημα για εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου, επικαλούμενη τη μη έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως υποστηρίζει, η άμεση ενεργοποίηση του CISAF μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τον υφιστάμενο μηχανισμό αντιστάθμισης του κόστους CO₂, προσφέροντας ένα εφαρμόσιμο και θεσμικά εγκεκριμένο από τις Βρυξέλλες πλαίσιο στήριξης. Σύμφωνα με την Ένωση, η συζήτηση για το ιταλικό μοντέλο έχει στην πράξη κλείσει, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη στροφή σε λύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική βιομηχανία καλείται να λάβει κρίσιμες επενδυτικές αποφάσεις για την απανθρακοποίηση.

Ο εσωτερικός αυτός διχασμός της εγχώριας βιομηχανίας εκδηλώνεται την ώρα που η ενεργοβόρος βιομηχανία της Ευρώπης εντείνει τις πιέσεις προς τους ηγέτες των κρατών-μελών για συντονισμένες δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, με αιχμή το υψηλό ενεργειακό κόστος. Σε κοινό ανακοινωθέν της BusinessEurope, το οποίο συνυπογράφεται και από τον ΣΕΒ, υπογραμμίζεται η ανάγκη για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σχήμα στήριξης, βασισμένο στο ιταλικό μοντέλο, με το επιχείρημα ότι ο κατακερματισμός της αγοράς ηλεκτρισμού οδηγεί σε άνισες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο πρόεδρος της European Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος σε πρόσφατο άρθρο του χαρακτήρισε το CISAF «μη λειτουργικό», υποστηρίζοντας ότι θέτει περιορισμούς που στην πράξη ακυρώνουν κάθε ουσιαστική στήριξη της βαριάς βιομηχανίας. Όπως ανέφερε, οι προβλέψεις για επιτόπια παραγωγή καθαρής ενέργειας δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κλάδων όπως η μεταλλουργία.

Από την πλευρά της, η ΕΒΙΚΕΝ χαιρετίζει την πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επαναδιαπραγματευθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενίσχυση του μηχανισμού αντιστάθμισης του κόστους CO₂, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Γερμανία, όπου εφαρμόζονται εγγυημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία. Καλεί, τέλος, την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μηχανισμού μείωσης του ενεργειακού κόστους στο πλαίσιο του CISAF, ώστε να διασφαλιστεί συγκρίσιμη στήριξη της ελληνικής ενεργοβόρου βιομηχανίας με εκείνη των υπόλοιπων κρατών-μελών.