Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Νίκου Στασινόπουλου εξέφρασε ο ΣΕΒ, αποχαιρετώντας μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ελληνικής επιχειρηματικής ζωής, με καθοριστική συμβολή στη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΕΒ αναφέρει ότι ο Νίκος Στασινόπουλος υπήρξε οραματιστής και άνθρωπος της πράξης, ο οποίος με στρατηγική σκέψη, διορατικότητα και χαμηλό προφίλ δημιούργησε έναν από τους κορυφαίους βιομηχανικούς ομίλους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Όπως τονίζεται, η πορεία της ΒΙΟΧΑΛΚΟ φέρει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του, με έντονο διεθνή και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο εκλιπών πίστευε βαθιά στη δύναμη της ελληνικής μεταποίησης, στη σημασία των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της εξωστρέφειας, καθώς και στην αξία της εργατικότητας, της συνέπειας και της επιχειρηματικής ηθικής. Με τη διαδρομή και το παράδειγμά του, ανέδειξε ότι η επιχειρηματικότητα στηρίζεται πρωτίστως στους ανθρώπους και στις αξίες.

Ο ΣΕΒ υπογραμμίζει ακόμη ότι ο Νίκος Στασινόπουλος στήριξε τους ανθρώπους του ομίλου, καλλιέργησε σχέσεις εμπιστοσύνης και μερίμνησε για τη συνέχεια του έργου του, εμπιστευόμενος το μέλλον της ΒΙΟΧΑΛΚΟ στους διαδόχους του, τα παιδιά του. Καταλήγοντας, ο ΣΕΒ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συνεργάτες και στους οικείους του, σημειώνοντας ότι η μνήμη και το έργο του Νίκος Στασινόπουλος θα παραμείνουν διαχρονικό σημείο αναφοράς για την ελληνική βιομηχανία και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα.