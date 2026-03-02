Είχε πάει στον Βόλο για εξετάσεις.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή σε ασανσέρ ξενοδοχείου στον Βόλο.

Η 84χρονη γυναίκα, που είχε πάει στον Βόλο από νησί των Σποράδων για ιατρικές εξετάσεις, πέθανε περίπου στις 15:30 της Δευτέρας, ενώ βρισκόταν στο ασανσέρ ξενοδοχείου, όπου είχε καταλύσει με τον γιο της.

Στο ξενοδοχείο έσπευσε ασθενοφόρο, που παρέλαβε την ηλικιωμένη και τη μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η Αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και παρήγγειλε νεκροψία- νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου της γυναίκας, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας magnesianews.