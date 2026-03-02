Τα ματς της Euroleague ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν την Πέμπτη (5/3).

Η Euroleague ανέβαλε τα ματς Μακάμπι Τελ Αβίβ- Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτιζάν Βελιγραδίου- Ντουμπάι, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο αναμετρήσεις, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν την Πέμπτη (5/3), ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κατάστασης στην περιοχή.

«Οι αγώνες έχουν αναβληθεί λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή και της επακόλουθης αδυναμίας ταξιδιών μετά το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Euroleague Basketball «θα αξιολογήσει με τις ομάδες που επηρεάζονται τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον επαναπρογραμματισμό των αγώνων, ενώ παράλληλα θα παρακολουθεί στενά τις τελευταίες εξελίξεις και θα διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, καθώς και με όλους τους αρμόδιους οργανισμούς, για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία όλων των εμπλεκομένων», συμπλήρωνε.