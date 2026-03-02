Κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους και ιχνηλατήσεις σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από το σημείο μηδέν.

Τον εντοπισμό του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος ευλογιάς προβάτων στην Ήπειρο, στη Βαλανιδοράχη του Δήμου Πάργας, γνωστοποίησε με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, έπειτα από εργαστηριακές αναλύσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, η ζωονόσος εντοπίστηκε σε μικρή, απομονωμένη μονάδα 40 ζώων, ενώ με την επιβεβαίωση του θετικού δείγματος ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Παράλληλα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για την προέλευση του ιού, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλης εστίας στην περιοχή σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας πραγματοποιούν ελέγχους και ιχνηλατήσεις σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από τη μονάδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί άλλο ύποπτο ή θετικό περιστατικό σε γειτονικές εκμεταλλεύσεις.

«Το κρούσμα φαίνεται να περιορίζεται στο συγκεκριμένο κοπάδι», ανέφερε ο Περιφερειάρχης, εκφράζοντας μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η γρήγορη κινητοποίηση θα αποτρέψει τη διασπορά της νόσου στην Ήπειρο.

Σε καραντίνα η ζώνη ελέγχου

Ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ τα προβλεπόμενα περιοριστικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν: