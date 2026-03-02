Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη δίκη των ελεγκτών της ΕΑΔ σχετικά με τη σύμβαση 717.

Για «μεθόδευση άνευ προηγουμένων» κάνει λόγο το Τμήμα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομεάρχης, Παύλος Πολάκης, σε κοινή ανακοίνωση για τη δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σχετικά με τη σύμβαση 717, η οποία συνεχίζεται την Τρίτη.

«Στην Ελλάδα 2.0 το κράτος δικαίου γίνεται κάθε μέρα κουρελόχαρτο στα χέρια ανθρώπων πραγματικά αδίστακτων. Ας το βάλουν, όμως, καλά στο μυαλό τους ότι δεν θα τους περάσει. Δύναμη μας οι μεγάλες συγκεντρώσεις, για μια φορά ακόμη, σε όλη τη χώρα το περασμένο Σάββατο», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Συνεχίζεται αύριο η δίκη των δύο επιθεωρητών-ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος. Οι κατηγορούμενοι ήταν επιφορτισμένοι να διενεργήσουν έρευνα για την καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης 717 με την ΕΡΓΟΣΕ η οποία αποδείχθηκε καθοριστική για τη μοιραία σύγκρουση και το θάνατο 57 συνανθρώπων μας και επιπλέον προκάλεσε ζημία για το ελληνικό Δημόσιο άνω των 3.000.000 €. Στο πόρισμα τους οι δυο ελεγκτές κατέληγαν ότι «δεν θα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στα όργανα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής της ΕΡΓΟΣΕ…» βγάζοντας καθαρούς τους πάντες.

Στη δίκη που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο το παρακράτος Μητσοτάκη ξεπέρασε τον εαυτό του στέλνοντας το Δημόσιο μέσω του ΝΣΚ (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους) να υπερασπιστεί τους κατηγορούμενους ελεγκτές της ΕΑΔ και όχι τα συμφέροντά του. Το Δικαστήριο, έκανε δεκτή την παράσταση των συγγενών των θυμάτων για την υποστήριξη της κατηγορίας και παράλληλα κάλεσε δεσμευτικά το Ελληνικό Δημόσιο διά του ΝΣΚ να παρασταθεί και αυτό για την υποστήριξη της κατηγορίας, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του στο πλάι των συγγενών και όχι απέναντί τους!

Το ΝΣΚ ζήτησε για την παράστασή του την γνώμη της ΕΑΔ, η οποία του απάντησε αρνητικά και έτσι αύριο το ΝΣΚ θα παραστεί ξανά για την υπεράσπιση των κατηγορουμένων και όχι του Δημοσίου συμφέροντος, ενώ ταυτόχρονα επιχείρησαν να αναιρέσουν την απόφαση του δικαστηρίου, αντί να συμμορφωθούν με αυτήν, ως όφειλαν. Πρόκειται για μια μεθόδευση άνευ προηγουμένου. Στην Ελλάδα 2.0 το κράτος δικαίου γίνεται κάθε μέρα κουρελόχαρτο στα χέρια ανθρώπων πραγματικά αδίστακτων. Ας το βάλουν, όμως, καλά στο μυαλό τους ότι δεν θα τους περάσει. Δύναμη μας οι μεγάλες συγκεντρώσεις, για μια φορά ακόμη, σε όλη τη χώρα το περασμένο Σάββατο.

Τέλος, ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την ιδιότητα του Β΄ Αντιπροέδρου της Ειδικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα κάνουν ότι είναι δυνατόν έτσι ώστε η ΕΑΔ και η Διοικήτρια κ. Ρογκάκου να λογοδοτήσουν στη Βουλή ενώπιον της επιτροπής μήπως και μάθουμε επιτέλους τι φοβάται άραγε η - με φωτογραφική τοποθέτηση - διοικήτρια της Αρχής και πρωταγωνιστεί σε αυτές τις αισχρές μεθοδεύσεις κατά των συγγενών και του δημοσίου συμφέροντος.