Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για χάραξη εθνικής γραμμής σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν και τη στάση της χώρας μας ζητά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ιδίως στην περίοδο ρευστότητας και αποσταθεροποίησης που βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα πρέπει να ταχθεί στην πλευρά της ειρήνης και της Διεθνούς Νομιμότητας, με καμία εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.