Ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα της γυναίκας που δεν δικαιολογούνται από πτώση.

Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος του 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε την έγκυο σύντροφό του, 31 ετών, το μεσημέρι του Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό.

Αν και ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται πως βρήκε τη σύντροφό του, η οποία ήταν έγκυος στον 5ο μήνα, χτυπημένη και αναίσθητη στις σκάλες του σπιτιού, εντούτοις τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και η εξέταση του ιατροδικαστή που εντόπισε πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα της γυναίκας που δεν δικαιολογούνται από πτώση, οδήγησαν τον εισαγγελέα στην άσκηση κακουργηματικής δίωξης.

Συγκεκριμένα ο 38χρονος κατηγορείται για

ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική (κακούργημα)

διακοπή κύησης (κακούργημα)

διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα)

παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) (πλημμέλημα)

Ο 38χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να αλλάξει η ποινική μεταχείριση του 38χρονου, από το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνη που θα φτάσει στα χέρια των εισαγγελικών αρχών.