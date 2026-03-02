Το 2025 η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου κινήθηκε υποτονικά, όμως η ηλεκτροκίνηση συνέχισε να ανεβαίνει.

Ανάμεσα στα ηλεκτρικά (BEV) και τα συμβατικά υβριδικά (HEV), τα plug-in hybrids (PHEV) επανέρχονται δυναμικά, επηρεασμένα από την κινεζική στρατηγική και τις νέες ισορροπίες κόστους, τεχνολογίας και υποδομών φόρτισης.

Το 2025 καταγράφηκε ως μια χρονιά χαμηλών προσδοκιών για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Σύμφωνα με την ACEA, η αγορά αυξήθηκε μόλις κατά 1,8%, παραμένοντας ουσιαστικά στα επίπεδα πριν από την πανδημία. Η στασιμότητα αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα, το υψηλό κόστος ενέργειας και τη διστακτικότητα των καταναλωτών απέναντι στις τεχνολογικές μεταβάσεις.

Ωστόσο, πίσω από τη γενική εικόνα μετριοπάθειας, η ηλεκτροκίνηση συνέχισε να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, με τα αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά να αυξάνονται κατά 29,9% και να φθάνουν τις 1.880.370 ταξινομήσεις στην Ε.Ε., καταλαμβάνοντας μερίδιο 17,4%.

Παρά το γεγονός ότι τα BEVs δεν αποτελούν ακόμη ούτε το ένα πέμπτο της αγοράς, η ανοδική τους πορεία είναι αδιαμφισβήτητη. Το ενδιαφέρον, όμως, μετατοπίζεται πλέον σε μια κατηγορία που πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν μεταβατική: τα plug-in υβριδικά.

Τα PHEVs δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη δυναμική τα προηγούμενα χρόνια στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές και θεωρήθηκαν από ορισμένους ως τεχνολογία που θα παραγκωνιστεί γρήγορα από τα αμιγώς ηλεκτρικά. Η πραγματικότητα του περασμένου έτους, ωστόσο, διαμορφώνει μια διαφορετική εικόνα.

Με μερίδιο 9,4% στην ευρωπαϊκή αγορά, τα PHEVs μπορεί να μην εντυπωσιάζουν σε απόλυτα ποσοστά, πέτυχαν όμως ένα συμβολικό ορόσημο: ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα diesel, τα οποία υποχώρησαν στο 8,9%. Συνολικά, το 26,8% των νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη το 2025, διέθετε δυνατότητα φόρτισης από πρίζα, στοιχείο που υπογραμμίζει την επιτάχυνση της εξηλεκτρισμένης μετάβασης, έστω και μέσω ενδιάμεσων τεχνολογικών λύσεων.

Η Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστική εξαίρεση στις ευρωπαϊκές τάσεις, καθώς τα plug-in υβριδικά συνεχίζουν να υπερέχουν των BEVs σε ταξινομήσεις τους περισσότερους μήνες. Η πραγματικότητα της περιορισμένης δημόσιας φόρτισης, η ανάγκη ευελιξίας σε μεγάλες αποστάσεις και τα φορολογικά κίνητρα διατηρούν τα PHEVs ιδιαίτερα ελκυστικά για εταιρικούς στόλους και ιδιώτες.

Την ίδια στιγμή, οι παγκόσμιες τάσεις διαμορφώνονται ολοένα και περισσότερο από την Κίνα, η οποία επιταχύνει την εξαγωγή plug-in υβριδικών μοντέλων προς την Ευρώπη. Το πρώτο δίμηνο του 2026 επιβεβαίωσε αυτή τη στρατηγική, με πληθώρα νέων PHEV SUV να παρουσιάζονται στην ελληνική αγορά, εντείνοντας τον ανταγωνισμό στην κρίσιμη ζώνη τιμών μεταξύ 30.000 και 40.000 ευρώ.

Ενδεικτική είναι η άφιξη του Chery Tiggo 9 PHEV, που διευρύνει τη γκάμα της εταιρείας στη χώρα μας. Η εμπορική επιτυχία του Tiggo 4 στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 επιβεβαίωσε τη δυναμική της μάρκας, η οποία σκοπεύει να στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό σε HEV και PHEV εκδόσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της, ενώ μετά το καλοκαίρι αναμένεται και το αμιγώς ηλεκτρικό Tiggo 3.

Ανάλογο στίγμα αφήνει και το Geely Starray EM-i, ένα ακόμη plug-in υβριδικό D-SUV που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα και αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κατηγορία. Η Geely σχεδιάζει να στηρίξει την ανάπτυξή της το 2026 στα plug-in μοντέλα, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τη γκάμα της με ένα νέο ηλεκτρικό B-SUV, το EX2. Παράλληλα, επεκτείνει το δίκτυο συνεργατών της σε όλη τη χώρα, αναγνωρίζοντας τη σημασία του after-sales και της ισχυρής περιφερειακής παρουσίας. Χαρακτηριστικό είναι επίσης και το παράδειγμα του BYD Sealion 5 DM-i που χρησιμοποιεί Plug in Hybrid τεχνολογία.

Το γεγονός ότι σχεδόν τρία στα τέσσερα νέα D-SUV στην Ελλάδα είναι πλέον BEV ή PHEV καταδεικνύει τη ραγδαία μεταβολή της αγοράς. Τα plug-in υβριδικά, μακριά από το να αποτελούν απλώς μεταβατική τεχνολογία, εξελίσσονται σε στρατηγικό εργαλείο για κατασκευαστές και καταναλωτές που αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στην ηλεκτρική αυτονομία και την πρακτικότητα των θερμικών κινητήρων.

Σε μια ευρωπαϊκή αγορά που δείχνει να αναζητά τον βηματισμό της, τα PHEVs επανέρχονται ως ο «σιωπηλός» ρυθμιστής της μετάβασης. Και αν η κινεζική επέλαση συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, η επόμενη διετία ενδέχεται να ανατρέψει οριστικά την αντίληψη ότι η μάχη της ηλεκτροκίνησης διεξάγεται αποκλειστικά μεταξύ BEVs και συμβατικών υβριδικών.