Υποχώρησε ξαφνικά το οδόστρωμα και τα δύο αυτοκίνητα βρέθηκαν κάτω από το έδαφος ενώ περίμεναν να ανάψει πράσινο το φανάρι.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που δρόμος σε πολυσύχναστη διασταύρωση στη Νεμπράσκα καταπίνει - κυριολεκτικά - δύο αυτοκίνητα.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης σε δημοφιλή περιοχή της μεσοδυτικής πόλης, όταν ένα όχημα SUV και ένα αγροτικό φορτηγάκι που περίμεναν στο φανάρι βυθίστηκαν σε μια τρύπα βάθους αρκετών μέτρων, όταν ξαφνικά υποχώρησε το οδόστρωμα. Κανένας από τους δύο οδηγούς δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, αναφέρει ο Guardian.

Ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να βγει μόνος του και στη συνέχεια μαζί με παραστικούς βοήθησαν τον οδηγό του SUV να βγει από την τρύπα, ανέφερε η αστυνομία.

«Είμαστε ευγνώμονες που αντέδρασαν άμεσα και παρείχαν γρήγορα βοήθεια», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ομάχα, αξιωματικός Σάρα Μαρτιέ.

Η Υπηρεσία Δημόσιων Έργων της Ομάχα αναφέρει στον ιστότοπό της ότι η καθίζηση προκλήθηκε από ρήξη κεντρικού αγωγού ύδρευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/AP/status/2026907582791823614?s=20}

Με πληροφορίες από Guardian