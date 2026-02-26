Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι άνεργοι για το Δώρο Πάσχα 2026.

Και φέτος, η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα χορηγήσει το Δώρο Πάσχα 2026 στους επιδοτούμενους ανέργους, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές.

Η καταβολή αναμένεται πριν από τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 9 Απριλίου, και αφορά όσους λαμβάνουν:

Το τακτικό επίδομα ανεργίας των 540 ευρώ

Το νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας, ύψους έως 1.295 ευρώ

Το Υπουργείο Εργασίας θα εκδώσει στις αρχές Απριλίου το επίσημο δελτίο Τύπου με την ακριβή ημερομηνία πληρωμής.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα 2026

Ο τρόπος υπολογισμού εξαρτάται από τον τύπο επιδότησης που λαμβάνει ο άνεργος.

1. Τακτικό επίδομα ανεργίας (540 ευρώ)

Οι άνεργοι που επιδοτούνται σήμερα κατά αυτόν τον τρόπο, θα λάβουν το μισό ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας ως Δώρο Πάσχα. Ωστόσο το ποσό των 540 ευρώ προβλέπεται να αυξηθεί φέτος λόγω της νέας αναπροσαρμογής προς τα πάνω που θα γίνει από την 1η Απριλίου στον κατώτατο μισθό. Λόγω της προγραμματισμένης αύξησης του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου (εκτιμώμενη αύξηση 3,5%-8%), το ποσό του Δώρου θα κυμανθεί περίπου από 279,45 έως 291,60 ευρώ, αντί για 270 ευρώ που ήταν πέρυσι.

Ολόκληρο το Δώρο Πάσχα δίνεται σε όσους επιδοτούνται χωρίς διακοπή από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου και εργάζονται πλήρως. Αντιστοιχεί σε 12,5 ημερήσια επιδόματα.

Σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης ή μικρότερης διάρκειας επιδότησης, το Δώρο προσαρμόζεται αναλογικά (π.χ., 3 ημερήσια επιδόματα για 1 μήνα, 6 για 2 μήνες).

2. Νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας (έως 1.295 ευρώ)

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει και το νέο επίδομα. Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση το σταθερό μέρος του επιδόματος, το οποίο προκύπτει από:

70% του κατώτατου ημερομισθίου στο πρώτο τρίμηνο

60% στο δεύτερο τρίμηνο

50% στο τρίτο τρίμηνο

40% στο τέταρτο τρίμηνο

Τα παραπάνω ποσά εφαρμόζονται κατά το πρώτο έτος χορήγησης του νέου επιδόματος.

Τρόπος πληρωμής

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα αναμένεται να γίνει μέσω προπληρωμένης κάρτας, με δυνατότητα ανάληψης έως 50% του ποσού σε μετρητά. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσω της κάρτας.

Το νέο κλιμακωτό επίδομα θα αξιολογηθεί μετά τις 31 Μαρτίου 2026 από οικονομολόγους ή αρμόδιο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια, θα υπάρξει εισήγηση προς την υπουργό Εργασίας για πιθανή καθολική εφαρμογή ή τροποποιήσεις του μέτρου.