Η δημοσίευση του Γρηγόρη Αρναούτογλου που ενημερώνει τους διαδικτυακούς του φίλους για την απάτη.

Σε μία διαφορετική ανάρτηση προχώρησε το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μέσω της οποίας ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους αναφορικά με μία απάτη στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί η εικόνα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός παρουσιαστής, αποκάλυψε πως στην πλατφόρμα του Facebook κυκλοφορεί ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος να μιλάει, ωστόσο το απόσπασμα δεν είναι αληθινό και πρόκειται για δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.

Στην φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram ο παρουσιαστής, έγραψε χαρακτηριστικά: «Fake video. SOS», κάνοντας σαφές πως πρόκειται για παραπλανητικό βίντεο.