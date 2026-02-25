Ξέσπασε η Φαίη Σκορδά στον αέρα του «Buongiorno», την ώρα που βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση με καθηγητή πανεπιστημίου.

Ένα απρόβλεπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», όταν η Φαίη Σκορδά βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση με τον καθηγητή πανεπιστημίου, Δημήτρη Ξενάκη.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το τηλέφωνο του καθηγητή δεν σταμάτησε να χτυπά, γεγονός που προκάλεσε την απορία της παρουσιάστριας:

Η ίδια, θέλησε να μάθει αν οι κλήσεις που δεχόταν ο Δημήτρης Ξενάκης, προέρχονταν από άλλες εκπομπές: «Επειδή χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνό σας και αυτό που συζητάμε είναι ένα δικό μας θέμα, σας παίρνουν και από άλλες εκπομπές; Μόνο αυτό πείτε μου...».

Και με ένταση στην χροιά της φωνής, απευθυνόμενh στους συναδέλφους άλλων εκπομπών, ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή αγαπημένοι μου συνάδελφοι βλέπετε τον κύριο Ξενάκη είναι σε εμάς. Δεν το κάνω ποτέ, εγώ θα πάρω μετά το τηλέφωνο, είναι αγένεια και απρέπεια όμως αυτό που κάνετε… αν συμβαίνει αυτό. Βγαίνει ένας καθηγητής Πανεπιστημίου και δεν μας αφήνετε να κάνουμε τη συζήτηση. Χίλια συγγνώμη κύριε Ξενάκη», κατέληξε η παρουσιάστρια και αμέσως μετά η σύνδεση διακόπηκε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgnvxrdmmtmp?integrationId=40599y14juihe6ly}