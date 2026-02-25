Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Ο Γεράσιμος εκβιάζει τον Μαρκόπουλο.

Ο Γεράσιμος γνωρίζοντας το μυστικό του Παύλου, τον εκβιάζει ανοιχτά: απαιτεί από εκείνον να του μεταβιβάσει το Μαύρο Λιθάρι και να τον βοηθήσει να κερδίσει τη Δώρα, απειλώντας να αποκαλύψει ότι η Δώρα είναι κόρη του.

Στο Δρομοκαΐτειο, η Σοφία αποκαλύπτει στον Ηλία ότι σ’ έναν εφιάλτη της είδε στο πρόσωπο του βιαστή, το πρόσωπο του Παύλου.

Παράλληλα, ο Χάρης, με τη βοήθεια του πατέρα Νικόλαου, επισπεύδει το εκκλησιαστικό διαζύγιο, ζητώντας από τη Χλόη και τη Δώρα να καταθέσουν ως μάρτυρες για την ψυχική υγεία της Σοφίας.

Η Χλόη εμπνευσμένη από το θάρρος του Χάρη, αποφασίζει να βάλει τέλος στον γάμο της με τον Πέτρο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δική της ευτυχία με τον πατέρα Νικόλαο.

{https://www.youtube.com/watch?v=cSu_IMBzn6Y}

Στο νεκροταφείο, η Χριστίνα ζητά συγχώρεση από τον Κλεάνθη και έρχεται απροσδόκητα κοντά με τη Σμαρώ, δείχνοντας ένα νέο, πιο σκληρό αλλά και πιο ειλικρινές πρόσωπο, όταν υπερασπίζεται και τις δύο απέναντι στα δηλητηριώδη σχόλια του κόσμου.

Την ίδια ώρα, ο Αντρέας αρχίζει να υποψιάζεται επικίνδυνα τις κινήσεις του Στέφανου και του Πέτρου, ενώ η Δέσποινα μαθαίνει την αλήθεια για τη Δώρα και φοβάται πως ο Γεράσιμος παίζει με τη ζωή του.

Στο ξενοδοχείο, η Ελένη και η Άννα, αγνοώντας τον Κυριάκο, τρώνε μαζί προκαλώντας την οργή του.

Χριστίνα και Σμαρώ συνασπίζονται για πρώτη φορά

{https://www.youtube.com/watch?v=af_WKTHBJzU}

Η Σοφία δεν μπορεί να ξεμπερδέψει το κουβάρι του μυαλού της

{https://www.youtube.com/watch?v=3BpA9z3dfNY}

Χλόη και π. Νικόλαος «ζηλεύουν» τον Χάρη

{https://www.youtube.com/watch?v=9DXEnSVqa9o}