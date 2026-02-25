«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Όσα θα δούμε σήμερα στο νέο επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Η Σοφία, θέλοντας να καταστρέψει τον Θεόφιλο, προσπαθεί να συμμαχήσει με τον Άγγελο…

Ο Θεόφιλος καταρρέει όταν μαθαίνει πως το σπίτι κατάσχεται και πως ο αγοραστής είναι ο Άγγελος Μανιάτης.

Η Φωτεινή, έγκυος και συναισθηματικά διαλυμένη, υποφέρει από την εξαφάνιση του Ορφέα, ενώ η οικογένεια προσπαθεί να τη στηρίξει.

Ο Λευτέρης συγκρούεται άσχημα με την Άννα, δημιουργώντας ρήγμα στη σχέση τους, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να ψάχνει στοιχεία για το τροχαίο. Η Σοφία επιχειρεί να συμμαχήσει με τον Άγγελο για να καταστρέψουν τον Θεόφιλο.

{https://www.youtube.com/watch?v=mj2kXfgM_qM}

Στο μεταξύ ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Ορφέα κάνει την εμφάνισή του.

{https://www.youtube.com/watch?v=pjWQk7e9MzQ}

{https://www.youtube.com/watch?v=jYhzRkZDawg}