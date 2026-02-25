Όσα θα δούμε σήμερα στο νέο επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».
Η Σοφία, θέλοντας να καταστρέψει τον Θεόφιλο, προσπαθεί να συμμαχήσει με τον Άγγελο…
Ο Θεόφιλος καταρρέει όταν μαθαίνει πως το σπίτι κατάσχεται και πως ο αγοραστής είναι ο Άγγελος Μανιάτης.
Η Φωτεινή, έγκυος και συναισθηματικά διαλυμένη, υποφέρει από την εξαφάνιση του Ορφέα, ενώ η οικογένεια προσπαθεί να τη στηρίξει.
Ο Λευτέρης συγκρούεται άσχημα με την Άννα, δημιουργώντας ρήγμα στη σχέση τους, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να ψάχνει στοιχεία για το τροχαίο. Η Σοφία επιχειρεί να συμμαχήσει με τον Άγγελο για να καταστρέψουν τον Θεόφιλο.
{https://www.youtube.com/watch?v=mj2kXfgM_qM}
Στο μεταξύ ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Ορφέα κάνει την εμφάνισή του.
{https://www.youtube.com/watch?v=pjWQk7e9MzQ}
{https://www.youtube.com/watch?v=jYhzRkZDawg}