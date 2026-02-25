Η ανάρτηση του νυχτερινού κέντρου για την ακύρωση των εμφανίσεων του Νίκου Μακρόπουλου.

Εκτός πίστας θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Φεβρουαρίου ο Νίκος Μακρόπουλος, λόγω προβλήματος υγείας.

Ο γνωστός καλλιτέχνης που πραγματοποιεί εμφανίσεις με τον Γιώργο Σαμπάνη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δώσει το παρών.

Στην ανάρτηση που πραγματοποιήθηκε από το νυχτερινό κέντρο, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Με λύπη, σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα».

{https://www.instagram.com/p/DVLfp6VDBiE/}

Παράλληλα, ο ερμηνευτής ανήρτησε την ίδια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την υγεία του.