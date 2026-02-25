Η ανακοίνωση του Open.

Τέλος ο Κώστας Δόξας από το J2US, μετά από την καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση.

Ο Κώστας Δόξας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Open, μετά από δύο εβδομάδες συμμετοχής, απομακρύνεται από το show τραγουδιού.

Η ανακοίνωση του καναλιού

«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του «JUST THE 2 OF US» δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας».

Το 2021 ο τραγουδιστής, ο οποίος συμμετείχε στο show του Ant1, «Your Face Sounds Familiar», είχε πάλι απομακρυνθεί από την παραγωγή, μετά την καταγγελίας της Μαρίας Δεληθανάση για ενδοοικογενειακή βία.