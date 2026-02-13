Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό στην Εύβοια ξεκίνησε ως φραστική επίθεση πριν εξελιχθεί σε σωματική.

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν οι Αρχές στη Βόρεια Εύβοια, ύστερα από καταγγελία μιας γυναίκας για επίθεση του συζύγου εναντίον της.

Σύμφωνα με το eviareporter.gr, ο άνδρας, αστυνομικός στο επάγγελμα, φαίνεται να επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους, το βράδυ της Τσικνοπέμπτης (12/2).

Οι 40χρονος αστυνομικός συνελήφθη από τους συναδέλφους του, ύστερα από την καταγγελία, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.