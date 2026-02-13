«Το σόι σου», απόψε στις 20:00.

Ο Παύλος Ορκόπουλος, ο ήσυχος Μενέλαος Τριανταφύλλου από τη σειρά «Το σόι σου», ήταν σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου και μίλησε για το ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά.

«Έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τον Μενέλαο, αντλώ από την καθημερινότητά μου στοιχεία και καλούμαι να τα άνω πράξη στο Σόι σου» είπε ο αγαπημένος ηθοποιός για να συνεχίσει λέγοντας πως:

«Το σόι σου είναι μία οικογενειακή κατάσταση και προσέχουμε πάρα πολύ με τους συναδέλφους μου, επειδή απευθυνόμαστε και σε παιδιά, τις συμπεριφορές μας και τις σχέσεις μας. Αυτό βγαίνει προς τα έξω και εισπράττουμε, από τα παιδιά, απίστευτη αγάπη και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι’ αυτό».

Για το ποιο είναι το στοιχείο που κατέστησε την επιτυχία της σειράς και την αγάπη του κόσμου, ο ηθοποιός δήλωσε: «Εγώ ήμουν σίγουρος για την επιτυχία. Ήμουν σίγουρος ότι αν επαναληφθεί θα έχει επιτυχία, γιατί είχαμε δημιουργήσει πάρα πολύ καλές σχέσεις στα 5 χρόνια, αυτό είχε γίνει αποδεκτό από τον κόσμο και οι επαναλήψεις είχαν μεγάλη τηλεθέαση. Ακόμα και ο τρόπος που μας πλησίαζε ο κόσμος έξω, στην καθημερινότητά μας και ήταν τέτοιες οι εκδηλώσεις που ήμουν σίγουρος για το αποτέλεσμα. Και από την άλλη, είναι φυσικά και οι μεταξύ μας σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει, οι χαρακτήρες μας και ο σεβασμός. Το κάθε επεισόδιο δεν είναι δεδομένο και το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι πρώτη φορά και προσέχουμε πάρα πολύ».

Για τον «Μενέλαο», είπε: «Σέβομαι πολύ τον Μενέλαο και είμαι ευτυχής, διότι αυτό βγαίνει προς τα έξω και «αγκαλιάζει» τα παιδιά τα οποία εκφράζονται με αγάπη. Θα πρέπει να μιλάμε ώρες για τον τρόπο που εκφράζονται τα παιδιά… Αγαπάω πολύ τα παιδιά και νομίζω ότι είμαι και καλός παππούς, διότι βλέπω στα εγγόνια μου την αγάπη που μου εκφράζουν όταν συναντιόμαστε και μέσα από τα μάτια τους και μέσα από τις εκδηλώσεις τους. Είναι κάτι εξαίρετο».

Για τα γυρίσματα, είπε: «Τα γυρίσματα είναι πολύ κουραστικά, αλλά πάμε με καλή διάθεση γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ όμορφες καταστάσεις».

Τέλος, μας εξομολογείται ότι μόνο μία φορά έχει πάρει το κινητό του πλατό, το 2016, γιατί περίμενε να του πουν ότι γεννήθηκε ο εγγονός του!

{https://www.youtube.com/watch?v=_9Xx78ErNsc}