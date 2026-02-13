Τι θα δούμε απόψε στο «Σόι σου»
Μια συγγενής των Τριαντάφυλλων, η Κλαίρη (Χριστίνα Αλεξανιάν), καταφθάνει στο σπίτι του Σάββα και της Λυδίας.
Είναι κόρη της Ματούλας, ξαδέλφης της Αλεξάνδρας. Η Κλαίρη ισχυρίζεται καταρρακωμένη, αλλά υπέρκομψη, πως η μητέρα της είναι βαριά άρρωστη και πως θέλει επιτέλους να μονιάσει με την Αλεξάνδρα, που είχαν ψυχρανθεί.
Η αιτία της έχθρας, ήταν ένας άντρας, που πριν πολλά χρόνια η Αλεξάνδρα «έκλεψε» από τη μητέρα της.
Η Λυδία και ο Σάββας αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν τη σχέση των δύο εξαδέλφων, με την Αλεξάνδρα όπως πάντα να αρνείται κατηγορηματικά πως έφταιξε!
Η μελιστάλακτη Κλαίρη κερδίζει σταδιακά τη συμπάθεια της οικογένειας.
Οι προθέσεις της, όμως, δεν είναι και τόσο αγνές, έτσι δεν αργεί να κάνει τους Τριαντάφυλλους μαλλιά-κουβάρια! Ποιος είναι τελικά ο σκοπός της;
Τι πραγματικά συνέβη στο παρελθόν; Και πώς εμπλέκονται στην ιστορία τα μυστηριώδη διαμάντια, που η Αλεξάνδρα έχει φυλαγμένα;
