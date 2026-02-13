Θέσεις ΑΣΕΠ σε μουσεία και αργαιολογικούς χώρους του υπουργείου πολιτισμού.

Προκειμένου το ΑΣΕΠ να προβεί στην έκδοση:

1) των προσωρινών πινάκων κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2025 (ΦΕΚ 2/τ. ΑΣΕΠ/26.02.2025), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων: α) εκατόν είκοσι (120) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΠΕ ΓΕΩ­ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ,ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙ­ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ­ΞΗΣ, ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE - HARDWARE), και β) εκατόν πενήντα έξι (156) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΙΟΙ­ΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΙΔ.ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΤΕ­ΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΟΥ­ΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ, ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ και

2) των προσωρινών πινάκων κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων για την πλήρωση τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού. στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2025 (ΦΕΚ 30/τ.ΑΣΕΠ/04.07.2025)

γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/25.10.2024), μεταξύ όλων των υποψηφίων, με σκοπό την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ των ισοβαθμούντων και την επιτάχυνση στον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Στους πίνακες κατάταξης που θα αναρτηθούν, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής για τους υποψηφίους, θα διενεργηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα, στο κατάστημα του ΑΣΕΠ και ώρα 12:00 παρουσία Συμβούλου του ΑΣΕΠ.