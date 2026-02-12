Η κάμερα της εκπομπής «Super Katerina» είχε τυχαία συνάντηση με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου συνδέθηκε με τη Μύκονο και τον Πέτρο Νάζο για την Τσικνοπέμπτη όμως στο background της κάμερας το μάτι της έπιασε τον Παναγιώτη Κουτσουμπή που βρίσκεται στο νησί για δουλειές.

«Καλέ, ο άντρας μου δεν ειναι αυτός; Πέτρο ο Παναγιώτης πέρασε; Πες του να έρθει. Έχει πάει για δουλειά στη Μύκονο. Έλα, έλα, γύρνα πίσω καλέ. Κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο», είπε η παρουσιάστρια.

Λίγο αργότερα ο δημοσιογράφος της εκπομπής Πέτρος Νέζος, έτρεξε να προλάβει τον άντρα της με την ίδια να του λέει: «Έλα αγάπη μου εγώ είμαι. Στον αέρα είμαι και σε είδα που πέρασες. Ντρέπεται».

«Θα μας τρελάνετε;», ακούστηκε να λέει γελώντας ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcwmdtsdkkx?integrationId=40599y14juihe6ly}