Στη Σύνοδο Κορυφής, με κεντρικό θέμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επεσήμανε τέσσερις βασικές προτεραιότητες

«Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη -απαραίτητη για την ευημερία μας, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη διατήρηση του οικονομικού και κοινωνικού μας μοντέλου», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατά την άφιξή του στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στο κάστρο Άλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο.

Σε αυτήν τη Σύνοδο Κορυφής με κεντρικό θέμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, παρουσία των πρώην Ιταλών πρωθυπουργών Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επεσήμανε τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

Πρώτον, την εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, για την οποία απαιτείται η άρση εσωτερικών και γραφειοκρατικών εμποδίων.

Δεύτερον, την αναβάθμιση των εταιρειών, για την οποία απαιτείται μια «δυναμική κεφαλαιαγορά» που θα υποστηρίξει τις μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις να επενδύσουν στην καινοτομία, αλλά και τις μεγάλες εταιρείες για να ανταγωνιστούν την παγκόσμια αγορά.

Τρίτον, την προστασία των ευρωπαϊκών εταιρειών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τον οικονομικό καταναγκασμό - στο νέο γεωοικονομικό πλαίσιο - και την υποστήριξή τους να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος.

Τέταρτον, καλύτερες και περισσότερες επενδύσεις - δημόσιες και ιδιωτικές. Όπως είπε ο Α. Κόστα, το θέμα των δημόσιων επενδύσεων θα συζητηθεί αργότερα φέτος, γύρω από τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ «σήμερα η προτεραιότητά μας είναι να απελευθερώσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις, να κινητοποιήσουμε τις αποταμιεύσεις μας για να επενδύσουμε στις εταιρείες μας και να δημιουργήσουμε ένα πιο δυναμικό και ζωντανό οικοσύστημα επενδύσεων».

Μακρόν: Αποφάσεις μέχρι τον Ιούνιο - Μελόνι: Θα συζητηθούν η μείωση των τιμών ενέργειας και το κοινό χρέος

Συγκεκριμένες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τον Ιούνιο για το πώς θα γίνει η Ενωση περισσότερο ανταγωνιστική, δήλωσε από την πλευράς του ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

«Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα και να έχουμε πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις από τώρα και μέχρι τον Ιούνιο και θα δούμε πού βρισκόμαστε τον Ιούνιο και, αν δεν έχουμε προχωρήσει και οι 27, τότε να δώσουμε στον εαυτό μας την επιλογή να κάνουμε ενισχυμένες συνεργασίες για να προχωρήσουμε ταχύτερα», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους από στο κάστρο Άλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο, όπου συνεδριάζουν οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του ευρωπαϊκού συνασπισμού.

Η σημερινή συνάντηση των ηγετών της ΕΕ θα επικεντρώσει σε τρόπους για να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας, ενώ θα συζητηθούν επίσης «πολύ διχαστικές» προτάσεις για την έκδοση κοινού χρέους, πάντα στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του συνασπισμού, δήλωσε εξάλλου η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής, η Μελόνι δήλωσε ακόμα ότι η ΕΕ χρειάζεται να επανεξετάσει εμπεριστατωμένα το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Emmissions Trading Scheme, ETS) και να υιοθετήσει περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας στις ενεργειακές τιμές.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, δήλωσε από την πλευρά του πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να σταματήσει τη χρηματοοικονομική στήριξή της προς την Ουκρανία και να δαπανήσει τα χρήματά της για να υποστηρίξει τη δική της οικονομία.

«Μην στέλνετε τα χρήματά σας σε κάποιον άλλο, αν τα έχετε ανάγκη για τη δική σας ανταγωνιστικότητα και συνεπώς μην στέλεντε τα χρήματά σας στην Ουκρανία!», δήλωσε ο ούγγρος ηγέτης, ο οποίος είναι στους κόλπους της ΕΕ ο κύριος επικριτής της αρωγής προς το Κίεβο.

Σε συνάντηση ηγετών πριν τη Σύνοδο ο Μητσοτάκης

Πριν από την έναρξη της άτυπης Συνόδου Κορυφής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συνάντηση ηγετών που οργάνωσαν η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο.

Ζητούμενο ήταν η επίτευξη προόδου στην ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς (υιοθέτηση «28ου καθεστώτος»), η ενίσχυση των διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών, η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων στις κρίσιμες πρώτες ύλες και η ένωση των κεφαλαιαγορών.