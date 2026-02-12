Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, εκεί που χτυπάει δυνατά η μουσική καρδιά της πόλης, 13 μετά, για 4 μόνο εμφανίσεις, όλες τις Πέμπτες του Μαρτίου: 5, 12, 19, 26 Μαρτίου.
Μαζί του οι μουσικοί:
Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα
Γιώργος Δούσος - Πνευστά
Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο
Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα
Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα
Χρήστος Σπηλιόπουλος - Τρομπόνι
Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα
Χρήσιμες πληροφορίες
Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή
Είσοδος 17 ευρώ
Ώρα έναρξης : 21:00
Προσέλευση: 20.30
Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή ανηλίκων κάτω των 18 , ανεξαρτήτως αν συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα, σύμφωνα με το νόμο 5216/2025
* Η Προπώληση εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά μέσω More.com.
** Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος.
*** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975