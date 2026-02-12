Για τέσσερις μόνο εμφανίσεις στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, εκεί που χτυπάει δυνατά η μουσική καρδιά της πόλης, 13 μετά, για 4 μόνο εμφανίσεις, όλες τις Πέμπτες του Μαρτίου: 5, 12, 19, 26 Μαρτίου.

Μαζί του οι μουσικοί:



Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα

Γιώργος Δούσος - Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα

Χρήστος Σπηλιόπουλος - Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα

Χρήσιμες πληροφορίες

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Είσοδος 17 ευρώ

Ώρα έναρξης : 21:00

Προσέλευση: 20.30

Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή ανηλίκων κάτω των 18 , ανεξαρτήτως αν συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα, σύμφωνα με το νόμο 5216/2025

* Η Προπώληση εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά μέσω More.com.

** Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος.

*** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975