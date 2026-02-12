Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα από Shein και Temu την 1η Ιουλίου.

Από την 1η Ιουλίου 2026, όλες οι αποστολές αγαθών αξίας κάτω από 150 ευρώ που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβαρύνονται με πάγιο δασμό 3 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές από καταστήματα εκτός ΕΕ, όπως πλατφόρμες κινέζικων προϊόντων τύπου Temu και Shein.

Σκοπός του είναι να προστατευτούν οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν οι ατελείς εισαγωγές μικροδεμάτων.

Το νέο τέλος εισάγεται για να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως η απάτη, η ασφάλεια των προϊόντων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον μεγάλο όγκο μικρών αποστολών. Ισχύει για πωλητές εκτός ΕΕ που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα IOSS για τον ΦΠΑ, το οποίο καλύπτει σχεδόν όλες τις ηλεκτρονικές εισαγωγές στην ΕΕ.

Αυτό το μέτρο είναι προσωρινό, μέχρι να εφαρμοστεί η μόνιμη λύση, η οποία θα καταργεί το όριο απαλλαγής από δασμούς για αγαθά κάτω των 150 ευρώ. Με τη μόνιμη αλλαγή, όλα τα μικρά προϊόντα θα επιβαρύνονται με τους κανονικούς δασμούς της ΕΕ.

Από το 2028 (Μόνιμο Σύστημα): Ο προσωρινός δασμός καταργείται και αντικαθίσταται από πλήρεις, κανονικούς τελωνειακούς δασμούς. Τότε θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο νέος Τελωνειακός Κόμβος Δεδομένων της ΕΕ (EU Customs Data Hub), μια ψηφιακή πλατφόρμα δηλαδή που θα επιτρέπει τον μαζικό και αυτοματοποιημένο εκτελωνισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.