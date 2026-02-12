Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Προβλέπονται ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι.

Νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες, από την ΕΜΥ, πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από σήμερα το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο

β. στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το πρωί

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας προς αύριο Παρασκευή

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως και τις πρωινές ώρες αύριο

ε. στα Δωδεκάνησα αύριο κατά διαστήματα έως και το απόγευμα

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα αύριο το πρωί.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,