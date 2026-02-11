Απόψε ο Α’ Ημιτελικός για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026, ξεκινά και επίσημα απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τον Α’ Ημιτελικός να δίνει τα πρώτα εισιτήρια για τον τελικό στους καλλιτέχνες που θα ξεχωρίσουν.

Μέσα από την εκπομπή Sing for Greece 2026, δεκατέσσερις καλλιτέχνες θα ανέβουν στη σκηνή για να παρουσιάσουν το τραγούδι τους μαζί με μία ολοκληρωμένη σκηνική παρουσία, ενώ το αποτέλεσμα θα κριθεί αποκλειστικά από το κοινό.

Παράλληλα, το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο πάρτι της Eurovision με τους συμμετέχοντες να δίνουν το παρών σε μία ξεχωριστή βραδιά. Ανάμεσά τους και ο Good Job Nicky, ο οποίος συνοδευόταν από την σύντροφό του.

Όπως μεταδόθηκε και στην εκπομπή «Buongiorno» και τον δημοσιογράφο Χρήστο Λυσσέα, ήταν ένας από τους πρώτους που βρέθηκε στο σημείο, χωρίς ωστόσο να παραχωρήσει δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, ενώ απέφυγε να σταθεί στο σημείο, οπότε και πέρασε στο χώρο του πάρτι από την… πίσω πόρτα.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μόλις μάς είδε, έφυγε από την άλλη πλευρά. Έστριψε… Συνοδευόταν από τη σύντροφό του, δεν ήθελε να μας μιλήσει και κάπως τον φυγάδευσαν πίσω από τα κτήρια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc0fij7tgk1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Α’ Ημιτελικός θα μεταδοθεί απόψε στις 21:00 ζωντανά από την ΕΡΤ, ενώ την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα, θα πραγματοποιηθεί ο Β' Ημιτελικός.

Ο Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00 και τις τρεις τηλεοπτικές βραδιές θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.