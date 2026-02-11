Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι ο υπολογισμός των τόκων αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου μειώνει σημαντικά τα αναμενόμενα έσοδα από τόκους.

Αρνητικές πιστωτικές προεκτάσεις για τις ελληνικές τράπεζες διαβλέπει η Moody’s μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.

Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι ο υπολογισμός των τόκων αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου μειώνει σημαντικά τα αναμενόμενα έσοδα από τόκους, εξέλιξη που, εφόσον εφαρμοστεί αναδρομικά, θα έχει ουσιώδη επίπτωση στις ταμειακές ροές στεγαστικών δανείων που υπάγονται στο συγκεκριμένο καθεστώς.

Σύμφωνα με τη Moody’s, περίπου 250.000 δανειολήπτες έχουν υπαχθεί ιστορικά στον νόμο Κατσέλη, με συνολικά ανοίγματα που ανέρχονται σε περίπου 12,5 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι οι απώλειες τόκων θα μπορούσαν να φθάσουν έως και το 1 δισ. ευρώ, πλήττοντας κυρίως funds και εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Παράλληλα, ο οίκος προειδοποιεί για πιθανές αρνητικές συνέπειες σε τιτλοποιήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ηρακλής», καθώς η μείωση των εισροών θα μπορούσε να αυξήσει τους κινδύνους ενεργοποίησης κρατικών εγγυήσεων, αν και σημειώνει ως αντιστάθμισμα τα σημαντικά αποθέματα πιστωτικής ενίσχυσης που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Πέραν των άμεσων οικονομικών επιπτώσεων, η Moody’s εστιάζει και στον κίνδυνο υπονόμευσης της κουλτούρας πληρωμών, εκτιμώντας ότι η ουσιαστική μετατροπή πολλών δανείων σε σχεδόν άτοκα ενδέχεται να οδηγήσει και άλλες κατηγορίες δανειοληπτών σε αντίστοιχες διεκδικήσεις. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τη νομική αβεβαιότητα και να ενισχύσει φαινόμενα ηθικού κινδύνου, με πιθανό αποτέλεσμα αυστηρότερα κριτήρια χορηγήσεων και υψηλότερη τιμολόγηση στεγαστικών δανείων στο μέλλον, περιορίζοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατοικίας.