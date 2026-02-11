Η Κυριακή της Αποκριάς και η Καθαρά Δευτέρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει χαρταετούς, χορούς και μουσική σε ένα εορταστικό διήμερο με ελεύθερη είσοδο.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) αποτελεί πλέον σταθερό σημείο αναφοράς για τον εορτασμό της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας στην Αθήνα.

Για ακόμη μία χρονιά, υποδέχεται τη Σαρακοστή με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, πολύ χορό και ευφάνταστες δραστηριότητες, προσφέροντας μια ξεχωριστή αποκριάτικη εμπειρία για όλες τις ηλικίες.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, το ΚΠΙΣΝ στήνει μια ανοιχτή γιορτή στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος γεμάτη χρώμα, ρυθμό και φαντασία. Δημιουργικά εργαστήρια, face painting και μαθήματα salsa συμπληρώνουν την εμπειρία, ενώ το κέφι απογειώνει μια μεγάλη συναυλία με εκρηκτικούς latin ρυθμούς από τους Rosanna Mailán & The Orchestra.

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου το ΚΠΙΣΝ γιορτάζει τα Κούλουμα με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με ελληνικούς χορούς και τραγούδια σε επιμέλεια της Βασιλικής Καρακώστα και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να πετάξουν τον χαρταετό τους στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

- Νίκος Καρανικόλας

Ακολουθούν αναλυτικά οι δράσεις του εορταστικού διήμερου που πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο:

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Ανοιχτό μάθημα salsa





11.00-12.00 | Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Ανοιχτό μάθημα salsa για όλους και όλες με εορταστική διάθεση και καρναβαλικό ρυθμό. Μια χαρούμενη εισαγωγή στα βασικά βήματα ιδανική για ζέσταμα, γνωριμία με τη salsa και προετοιμασία για το live που ακολουθεί.

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Στέλλα Κουτσουλίδου, χορογράφος και χορεύτρια latin χορών

Συναυλία Rosanna Mailán & The Orchestra

12.00-14.00 | Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος



Η Mailán, τραγουδίστρια και μουσικός με καταγωγή από την Κούβα, παρουσιάζει ένα δυναμικό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με διεθνείς και εγχώριες επιτυχίες σε ρυθμούς salsa, mambo και cha-cha. Μαζί με 10μελή ζωντανή ορχήστρα πνευστών και κρουστών -αποτελούμενη από Κουβανούς και Έλληνες μουσικούς- και ομάδα χορευτών, παρουσιάζει ένα show που αντλεί έμπνευση από την καρναβαλική παράδοση της Λατινικής Αμερικής.

Face Painting

11.00-15.00 | Park Kiosk, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Την Κυριακή της Αποκριάς στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος τα πρόσωπα των παιδιών γεμίζουν με χρώματα και σχέδια εμπνευσμένα από το Καρναβάλι!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Moutzoures

Τα χρώματα της Κούβας: Δημιουργούμε καρναβαλικές μάσκες

11.30-14.30 | Πευκώνας, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος



Για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω



Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Τα παιδιά ταξιδεύουν στην πλούσια και ζωντανή ιστορία του κουβανέζικου καρναβαλιού, από τον 17ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Μέσα από εικόνες, χρώματα και σχήματα που αναδεικνύουν την κουβανέζικη αισθητική, τα παιδιά θα εμπνευστούν και θα δημιουργήσουν τις δικές τους, μοναδικές μάσκες, συνδυάζοντας τη φαντασία τους με στοιχεία από τις κουβανέζικες παραδόσεις μάσκας και χορού.

Σχεδιασμός-υλοποίηση: Βασίλης Γεροδήμος, εικαστικός

Υποστήριξη δράσης: Ιωάννα Πλέσσα και Λυδία Βαϊρακταράκη, εικαστικοί

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Ουρανού & γης «πανήγυρις»

12.00-15.00 | Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Την Καθαρά Δευτέρα, το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται μια μουσική «πανήγυρη», σε επιμέλεια της Βασιλικής Καρακώστα, αφιερωμένη στον ουρανό και τη γη, εκεί όπου ο ήχος, η κίνηση και η συλλογική μνήμη συναντιούνται. Με αδιάκοπο ρυθμό, τραγούδι και χορό, η γιορτή ξετυλίγεται σαν ένα ταξίδι στη μουσική παράδοση του ελληνισμού, υμνώντας τη φύση, την ελευθερία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για συνύπαρξη.



Αρχέγονα τραγούδια και σκοποί από όλη τη γεωγραφία του ελληνικού κόσμου εναλλάσσονται με τρόπο ρυθμικό και μυσταγωγικό, συνομιλώντας με σύγχρονες μελωδίες εμπνευσμένες από τη δημοτική μας μουσική. Το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν, υπενθυμίζοντας ότι η παράδοση δεν αποτελεί μουσειακό αποτύπωμα, αλλά ζωντανό και ενεργό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής.

Η δημιουργός και ερμηνεύτρια Βασιλική Καρακώστα προσκαλεί και ενώνει κορυφαίους μουσικούς και τραγουδιστές από διαφορετικές γενιές και τόπους, συνθέτοντας για πρώτη φορά μια μοναδική συνάντηση. Ένα πολύχρωμο μουσικό σύνολο που, με οδηγό τη συλλογική εμπειρία και τον ήχο της μνήμης, μετατρέπει την Καθαρά Δευτέρα σε γιορτή κοινής ανάτασης και προσδοκίας.

Συντελεστές:

Αδελφές Θεοπούλα & Λαμπριάνα Δοϊτσίδη, οι θρυλικές φωνές της Θράκης

Γκουβέντας Κυριάκος, βιολί

Αχιτζάνοβα Ανδριάνα, φωνή - νέι

Χαλκιάς Πέτρος, κλαρίνο

Αναματερού Μαρία, φωνή

Σκουτέρης Πάνος, τσαμπούνα - γκάιντα, φλογέρες, κλαρίνο

Μαγκλάρας Αλέξανδρος, φωνή

Ρήγα Ιωάννα, σαντούρι

Πότσης Λεωνίδας, βιολί

Τσεκούρας Δημήτρης, κοντραμπάσο

Χαλκιάς Νίκος, λαούτο

Σιδερής Κώστας, λαούτο

Παπάς Ανδρέας, κρουστά

Μάκος Θανάσης, κρουστά

Γιαννακόπουλος Κωστής, ηχολήπτης

Καρακώστα Βασιλική, φωνή και καλλιτεχνική επιμέλεια

Συμμετέχει, με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και δρώμενα, ο χορευτικός τομέας του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδασκαλία, επιμέλεια: Παπαδοπούλου Μαρία, Βρακατσέλης Θεόδωρος.

Διδασκαλία κρητικών χορών: Διονύσης και Μιχάλης Κρυφός

Με την ευγενική συμμετοχή έξι μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Αθηνών.

Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά στο ραδιόφωνο από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7.

Εικαστική δράση: Χαρταετοί που ονειρεύονται

11.30-14.30 | Πευκώνας, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος



Για παιδιά 4 ετών και άνω



Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Με χαρτί, χρώματα, κορδέλες και πολλή φαντασία, οι συμμετέχοντες/ουσες δημιουργούν χαρταετούς που θυμίζουν ονειρικά ζώα ή φανταστικά πλάσματα έτοιμα να πετάξουν, να χορέψουν και να αφηγηθούν μια ιστορία.



Κάθε παιδί δημιουργεί τον δικό του χαρταετό, διαλέγοντας χρώματα, σχήματα και λεπτομέρειες, χωρίς σωστό και λάθος, και μέσα από το παιχνίδι και τον πειραματισμό αφήνει τον αέρα να σηκώσει τα όνειρά του ψηλά!



Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αρχοντούλα Τσατσουλάκη, εικαστικός

Υποστήριξη Δράσης: Ελευθερία Γκέρτσου και Ελεάννα Μπαλέση, εικαστικοί

Δημιουργική Μεταξοτυπία στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

12.00-15.00 | Πευκώνας, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος



Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Ένα εργαστήριο μεταξοτυπίας που ζωντανεύει το έθιμο της Κυρά‑Σαρακοστής, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες του ΚΠΙΣΝ, με την υποστήριξη της ομάδας των tind, θα γνωρίσουν την τεχνική της μεταξοτυπίας και θα τυπώσουν μια αφίσα - ημερολόγιο για τις επτά εβδομάδες της Σαρακοστής. Χρησιμοποιώντας ειδικό μελάνι που αφαιρείται, θα τυπώσουν μορφές και μινιμαλιστικά σύμβολα και θα δημιουργήσουν ελεύθερα, δίνοντας χώρο στη φαντασία και ζωντανεύοντας ένα έθιμο του παρελθόντος μέσα από τη μαγεία της τέχνης!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Μανώλης Αγγελάκης / tind

Υποστήριξη Δράσης: Σταύρος Καρόπουλος

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής (Κυριακή 01, 08, 22 Μαρτίου και 05 Απριλίου), θα πραγματοποιηθεί σειρά εργαστηρίων για παιδιά 7 έως 10 ετών με τίτλο «Η Κυρά-Σαρακοστή με τα μάτια του σήμερα» που αντλεί έμπνευση από το παραδοσιακό έθιμο της Κυρά-Σαρακοστής, επαναπροσεγγίζοντας το με σύγχρονη ματιά μέσα από εικαστικές πρακτικές και παιδαγωγικές δράσεις. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

