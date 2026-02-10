Η μοναχικότητα δεν είναι τόσο αρνητική όσο θεωρεί πολύς κόσμος.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για τον αυξημένο χρόνο που περνούν οι άνθρωποι μόνοι τους. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η μοναχική διαβίωση καταλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας σε σχέση με το παρελθόν, καθώς πολλοί επιλέγουν να μένουν στο σπίτι αντί να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες. Η αύξηση των ατόμων που τρώνε ή ταξιδεύουν χωρίς παρέα, αλλά και ο σχεδόν διπλασιασμός όσων ζουν μόνοι τους τα τελευταία 50 χρόνια, ενισχύουν αυτή την εικόνα.

Οι εξελίξεις αυτές συνέπεσαν με τη δημόσια τοποθέτηση του γενικού χειρουργού των ΗΠΑ περί «επιδημίας μοναξιάς», οδηγώντας ορισμένους αναλυτές να μιλήσουν ακόμη και για έναν «αντικοινωνικό αιώνα». Πράγματι, η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση αποτελούν σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, καθώς η παρατεταμένη μοναξιά έχει συσχετιστεί με κατάθλιψη και μειωμένο προσδόκιμο ζωής.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Virginia Thomas, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Κολλέγιο Middlebury, η αυξανόμενη παρουσία της μοναχικότητας στη σύγχρονη ζωή δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται αποκλειστικά αρνητικά. Για αρκετούς ανθρώπους, η επιλογή του να είναι μόνοι συνδέεται με αυτό που η επιστημονική έρευνα περιγράφει ως «θετική μοναχικότητα» — μια εμπειρία που σχετίζεται με την ψυχική ευεξία και όχι με την κοινωνική απομόνωση.

Μοναχικότητα και ψυχική ανάπαυλα

Η Thomas, η οποία έχει αφιερώσει χρόνια στη μελέτη της σχέσης των ανθρώπων με τον χρόνο που περνούν μόνοι τους, υπογραμμίζει ότι η μοναχικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος ψυχικής ανάπαυλας, αυτογνωσίας και δημιουργικής έκφρασης. Η επιλογή του να ζει κανείς μόνος, να τρώει χωρίς παρέα ή να αναζητά χρόνο για τον εαυτό του συνδέεται συχνά με την ανάγκη για προσωπικό χώρο και ισορροπία, ιδιαίτερα όταν το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι εθνική έρευνα στις ΗΠΑ (το 2024) έδειξε πως το 56% των Αμερικανών θεωρεί τον χρόνο που περνά μόνος του απαραίτητο για την ψυχική του υγεία, ενώ η αυξανόμενη εμπορική διάθεση προϊόντων που υπόσχονται απομόνωση και ησυχία -όπως οι λεγόμενες «καλύβες μοναχικότητας»- αποτυπώνει τη ζήτηση για προσωπικό χρόνο στη σύγχρονη κουλτούρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τα παραπάνω, η θετική διάσταση της μοναχικότητας συχνά επισκιάζεται από το κοινωνικό στίγμα που τη συνοδεύει. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, οι ειδησεογραφικοί τίτλοι στις ΗΠΑ είναι πολλαπλάσιες φορές πιο πιθανό να παρουσιάζουν το να είναι κανείς μόνος ως πρόβλημα παρά ως επιλογή. Αυτή η οπτική επηρεάζει τις κοινωνικές αντιλήψεις, διαμορφώνοντας σαφή όρια γύρω από το πότε θεωρείται «αποδεκτό» να περνά κάποιος χρόνο μόνος.

Η κυριαρχία της εξωστρέφειας ως κοινωνικού ιδανικού ενισχύει το φαινόμενο αυτό. Παρότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εξωστρεφείς, η κοινωνική και επαγγελματική επιβράβευση της διαρκούς κοινωνικότητας οδηγεί συχνά στη στιγματοποίηση της μοναχικότητας. Όπως σημειώνει η Thomas, η ανάγκη για χρόνο με τον εαυτό δεν είναι παθολογική, ούτε περιορίζεται στους εσωστρεφείς, ενώ δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκην με τη μοναξιά.

Τα διαθέσιμα δεδομένα, άλλωστε, δεν επιβεβαιώνουν πλήρως ότι η αύξηση του χρόνου που περνούν οι άνθρωποι μόνοι συνοδεύεται από αυξημένα επίπεδα μοναξιάς. Ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες φαίνεται να βιώνουν τη μοναχικότητα με μεγαλύτερη συναισθηματική άνεση απ’ ό,τι συχνά υποστηρίζεται.

Η Thomas τονίζει, ωστόσο, ότι τα οφέλη της μοναχικότητας εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται. Ο χρόνος αυτός γίνεται πραγματικά ωφέλιμος όταν είναι συνειδητός και απαλλαγμένος από τη συνεχή χρήση οθονών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η παθητική ψηφιακή κατανάλωση, ιδίως στους νεότερους, μπορεί να υπονομεύσει τόσο την ουσιαστική κοινωνική επαφή όσο και την ποιότητα της μοναχικότητας.

Τέλος, η ίδια υπογραμμίζει τη σημασία της επαναπλαισίωσης της μοναχικότητας: όταν αντιμετωπίζεται ως «χρόνος για τον εαυτό» και όχι ως απομόνωση, μπορεί να αποκτήσει θετικό νόημα και να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την ψυχική ισορροπία. Όπως η σύνδεση με τους άλλους είναι ζωτικής σημασίας, έτσι και η σύνδεση με τον εαυτό αποτελεί βασικό στοιχείο ευεξίας σε μια ζωή που συχνά χαρακτηρίζεται από υπερβολική κοινωνική και ψηφιακή φόρτιση.