Μετά την μαραθώνια απολογία του ο Σμήναρχος πήρε το δρόμο για τις φυλακές με τον ίδιο να ζητά την καταδίκη του από την στρατιωτική δικαιοσύνη.

Στην μαραθώνια απολογία του, ο 54χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, φέρεται να ζήτησε ο ίδιος την καταδίκη του, δηλώνοντας παράλληλα ότι αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του.

Η απολογία του ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα στο Αεροδικείο Αθηνών ήταν μαραθώνια, ξεπερνώντας τις οκτώ ώρες, με τον κατηγορούμενο να επαναλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό όσα είχε αναφέρει και κατά την προανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επιχείρησε να αμφισβητήσει το κατηγορητήριο, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε πλήρως τη συμμετοχή του στην υπόθεση κατασκοπείας.

Ο Σμήναρχος φέρεται να ανέφερε ότι η σύλληψή του λειτούργησε για τον ίδιο «λυτρωτικά», καθώς –όπως υποστήριξε– είχε εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούσε να απεμπλακεί. Μετά το πέρας την απολογίας του αναμένεται να πάρει το δρόμο για τις φυλακές Κορίνθου.

Ζήτησε την καταδίκη του από την στρατιωτική δικαιοσύνη - Όσα ισχυρίστηκε

Όπως υποστήριξε, η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω της επαγγελματικής πλατφόρμας LinkedIn, όταν άγνωστα άτομα εντόπισαν το βιογραφικό του και επικοινώνησαν μαζί του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η επαφή δεν πραγματοποιήθηκε απευθείας από την Κίνα, αλλά μέσω εταιρείας με έδρα τη Μαλαισία, η οποία παρουσιαζόταν ως ιδιωτικός φορέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασιατικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κίνα.

Ο Σμήναρχος φέρεται να υποστήριξε ότι αρχικά πείστηκε πως επρόκειτο για νόμιμη συνεργασία, η οποία αφορούσε γενικού χαρακτήρα γεωπολιτικές αναλύσεις. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η σχέση αυτή εξελίχθηκε σταδιακά, με τα αιτήματα να γίνονται ολοένα και πιο συγκεκριμένα και να αφορούν έγγραφα και πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι εξαπατήθηκε και ότι, ιδίως μετά από ταξίδι του στην Κίνα, δέχθηκε αφόρητες πιέσεις προκειμένου να συνεχίσει την παροχή στοιχείων. Κατά την απολογία του, φέρεται να περιέγραψε ένα πλαίσιο έντονης ψυχολογικής πίεσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρέθηκε σε κατάσταση από την οποία δυσκολευόταν να απεμπλακεί. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επανέλαβε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του, τονίζοντας ότι η σύλληψή του έβαλε τέλος σε μια πορεία που ο ίδιος χαρακτήρισε αδιέξοδη.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διακριβωθεί το εύρος και η φύση των πληροφοριών που ενδεχομένως διαβιβάστηκαν, καθώς και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε η υπόθεση. Παράλληλα εξετάζονται τα ηλεκτρονικά μέσα, οι οικονομικές συναλλαγές και οι επαφές του κατηγορουμένου, με στόχο να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα ή εάν ο σμήναρχος δρούσε μόνος του.

Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

