Με τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού πραγματοποιήθηκε σήμερα η έναρξη της εκπομπής «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό.

Τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους περιμένουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ ήδη τις τελευταίες ώρες η είδηση κάνει το γύρω του διαδικτύου, ενώ ο Κώστας Τσουρός τους «αφιέρωσε» την έναρξη της σημερινής του εκπομπής.

Το ζευγάρι, επέλεξε να ανακοινώσει το γεγονός μόλις εχθές, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο που ανήρτησε η Αλεξάνδρα Νίκα στο Instagram.

Σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Τσουρός, υποδέχτηκε τους τηλεθεατές του στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ, με μία από τις επιτυχίες του τραγουδιστή, σχολιάζοντας και την χρονική στιγμή που το ζευγάρι επέλεξε να ανακοινώσει την ευχάριστη είδηση.

«Ξεκινάμε με τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού για να του ευχηθούμε με το καλό. Η αλήθεια είναι αυτή παιδιά, τον έδωσε η Κίμπερλι και αναγκάστηκαν να το ανακοινώσουν ότι είναι έγκυος η Αλεξάνδρα Νίκα», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgbc4t7eh4yp?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αναφορά του Κώστα Τσουρού βασίζεται στις δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα εχθές η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όταν σχολίασε πως ανυπομονεί να γίνουν κουμπάροι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgaadcbw5sb5?integrationId=40599y14juihe6ly}