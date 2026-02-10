Η δήλωση του Σμηνάρχου μετά την 9ωρη απολογία του στον στρατιωτικό εισαγγελέα.

Τον δρόμο για τις φυλακές Κορίνθου θα πάρει ο 54χρονος Σμήναρχος μετά την μαραθώνια απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών για την υπόθεση κατασκοπείας. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι δικηγόροι του, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε συνεργαζόμενος με τις αρχές για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Παράλληλα, οι συνήγοροι του 54χρονου δήλωσαν ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του, καθώς πλέον η διαδικασία έχει εισέλθει σε θεσμικά πλαίσια και υπό επίσημη εποπτεία. Η έρευνα συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν τα γεγονότα.

O 54χρονος επανέλαβε όσα είχε πει προανακριτικά όταν και είχε αποδεχτεί την ενοχή του για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, κατονόμασε τον Κινέζο σύνδεσμο του, περιέγραψε πως γνώριζε τον Κινέζο πράκτορα, μίλησε για τα ραντεβού στην Αθήνα, είχε αποκαλύψει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες. Και υποστήριξε ότι από ένα σημείο και πέρα έπεσε θύμα εκβιασμού.

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο»

Στην δήλωσή του σημειώνει «εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας η οποία, ωστόσο, εν προκειμένου ένας απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία.»

Η απολογία του ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα στο Αεροδικείο Αθηνών ήταν μαραθώνια, ξεπερνώντας τις οκτώ ώρες, με τον κατηγορούμενο να επαναλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό όσα είχε αναφέρει και κατά την προανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επιχείρησε να αμφισβητήσει το κατηγορητήριο, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε πλήρως τη συμμετοχή του στην υπόθεση κατασκοπείας. Ο Σμήναρχος φέρεται να ανέφερε ότι η σύλληψή του λειτούργησε για τον ίδιο «λυτρωτικά», καθώς όπως υποστήριξε είχε εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούσε να απεμπλακεί. Μετά το πέρας την απολογίας του αναμένεται να πάρει το δρόμο για τις φυλακές Κορίνθου.

Ο Σμήναρχος δεν γνώριζε ότι οι πληροφορίες αυτές πήγαιναν σε κράτος, αλλά σε κάποια διωτική συμβουλευτική εταιρίεα, ενώ μετά από ένα ταξίδι που έκανε στην Κίνα, συνέχισε καθώς τον εκβίαζαν. «Έχει αποδεχτεί τι έχει συμβεί χωρίς υπερβολές και χωρίς όσα διαχέονται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με γενναιότητα αποδέχθηκε τις ευθύνες του και ζητάει την καταδίκη του από τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην στρατιωτική δικαιοσύνη. Είναι ανακουφισμένος, θεώρησε ότι η συναλλαγή δεν είχε γίνει με κρατικό φορέα, αλλά με φορέα που παρέχει συμβουλές, που παρέχει επενδυτικές ευκαιρίες», δήλωσε ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης.

Όσα ισχυρίστηκε στην μαραθώνια απολογία του

Όπως υποστήριξε, η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω της επαγγελματικής πλατφόρμας LinkedIn, όταν άγνωστα άτομα εντόπισαν το βιογραφικό του και επικοινώνησαν μαζί του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η επαφή δεν πραγματοποιήθηκε απευθείας από την Κίνα, αλλά μέσω εταιρείας με έδρα τη Μαλαισία, η οποία παρουσιαζόταν ως ιδιωτικός φορέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασιατικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κίνα.

Ο Σμήναρχος φέρεται να υποστήριξε ότι αρχικά πείστηκε πως επρόκειτο για νόμιμη συνεργασία, η οποία αφορούσε γενικού χαρακτήρα γεωπολιτικές αναλύσεις. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η σχέση αυτή εξελίχθηκε σταδιακά, με τα αιτήματα να γίνονται ολοένα και πιο συγκεκριμένα και να αφορούν έγγραφα και πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι εξαπατήθηκε και ότι, ιδίως μετά από ταξίδι του στην Κίνα, δέχθηκε αφόρητες πιέσεις προκειμένου να συνεχίσει την παροχή στοιχείων.

Κατά την απολογία του, φέρεται να περιέγραψε ένα πλαίσιο έντονης ψυχολογικής πίεσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρέθηκε σε κατάσταση από την οποία δυσκολευόταν να απεμπλακεί. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επανέλαβε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του, τονίζοντας ότι η σύλληψή του έβαλε τέλος σε μια πορεία που ο ίδιος χαρακτήρισε αδιέξοδη.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διακριβωθεί το εύρος και η φύση των πληροφοριών που ενδεχομένως διαβιβάστηκαν, καθώς και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε η υπόθεση. Παράλληλα εξετάζονται τα ηλεκτρονικά μέσα, οι οικονομικές συναλλαγές και οι επαφές του κατηγορουμένου, με στόχο να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα ή εάν ο σμήναρχος δρούσε μόνος του.

Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

