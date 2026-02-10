Η διοίκηση της Lufthansa αντιτίθεται στις απαιτήσεις των εργαζομένων λόγω του υψηλού κόστους και της χαμηλής κερδοφορίας της αεροπορικής εταιρείας premium.

Το συνδικάτο Γερμανών πιλότων VC κάλεσε σε 24ωρη απεργία για τις 12 Φεβρουαρίου στις αεροπορικές εταιρείες του ομίλου Lufthansa και του ομίλου μεταφορών Lufthansa Cargo, εν μέσω της συνεχιζόμενης διαμάχης για τις συντάξεις.

Τα μέλη του συνδικάτου δήλωσαν την ετοιμότητά τους να απεργήσουν σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου για να πιέσουν τη Lufthansa να χορηγήσει πιο γενναιόδωρα συνταξιοδοτικά επιδόματα.

Οι συνομιλίες έχουν ξαναρχίσει παρά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, αλλά ήταν με διαλείμματα και χωρίς κανέναν αποτέλεσμα.

Μεταξύ των αιτημάτων του, το συνδικάτο πιέζει για καλύτερες συνθήκες εργασίας στις θυγατρικές CityLine, City Airlines και Discover. Η απεργία θα επηρεάσει όλες τις πτήσεις που ξεκινούν από γερμανικά αεροδρόμια στις 12 Φεβρουαρίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το VC (Vereinigung Cockpit).

Η απεργία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 00.01 της Πέμπτης και να διαρκέσει μέχρι τις 23:59.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η VC ζητά υψηλότερες εισφορές στην εταιρική σύνταξη για τους περίπου 4.800 υπαλλήλους. Η διοίκηση της Lufthansa αντιτίθεται σε αυτό λόγω του υψηλού κόστους και της χαμηλής κερδοφορίας της αεροπορικής εταιρείας premium.

«Θα προτιμούσαμε να αποφύγουμε μια κλιμάκωση», τόνισε ο πρόεδρος του VC, Andreas Pinheiro. «Ήμασταν πάντα ανοιχτοί σε διάλογο και προσπαθήσαμε επανειλημμένα να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Το γεγονός ότι αυτή η απεργία έχει πλέον αποφασιστεί είναι ευθύνη του εργοδότη».

Το συνδικάτο καμπίνας UFO, που συμμετέχει στην απεργία θέλει να επιβάλει διαπραγματεύσεις για συλλογικές συμβάσεις στη βασική εταιρεία Lufthansa και την περιφερειακή θυγατρική Cityline χωρίς ψηφοφορία για προειδοποιητική απεργία. Περίπου 800 θέσεις εργασίας απειλούνται μόνο εκεί λόγω της στρατηγικής του Ομίλου.

Με πληροφορίες του Reuters