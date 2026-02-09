Τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό.

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στον κλάδο του τουρισμού και επισιτισμού στις 25 Φεβρουαρίου, καθώς και απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί έξω από το υπουργείο Εργασίας, αποφάσισε ομόφωνα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Επίδομα ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στο 80%, όπως ισχύει και στο τακτικό επίδομα ανεργίας.

- Επαναφορά της απονομής του εφάπαξ στην 20ετία, όπως ίσχυε δεκαετίες πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου.

- Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον επισιτισμό με αυξήσεις και 5ήμερο, 40ωρο και, σε περίπτωση εργασίας την 6η ημέρα, προσαύξηση, όπως ορίζει ο νόμος και για άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Ελεγκτικοί μηχανισμοί ικανοί να διασφαλίσουν όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υγεία και την ασφάλειά τους».