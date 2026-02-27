H Lidl Ελλάς συνεργάζεται με αγαπημένα brands και χαρίζει αποκλειστικές προσφορές και μοναδικά deals που κάνουν την καθημερινότητα ακόμα καλύτερη.

Η Lidl Ελλάς, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για ουσιαστική ανταποδοτικότητα, ανακοινώνει τη στρατηγική αναβάθμιση της ενότητας «Προσφορές Τρίτων» μέσα από την εφαρμογή Lidl Plus. Η αγαπημένη εφαρμογή των καταναλωτών μετεξελίσσεται πλέον σε έναν απόλυτο «συμπαίκτη» της καθημερινότητας, προσφέροντας προνόμια που ξεπερνούν τα όρια των καταστημάτων της αλυσίδας.

Μέσω της ενότητας «Προσφορές Τρίτων», το Lidl Plus δημιουργεί ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών με κορυφαία brands που εμπιστεύεται ο Έλληνας καταναλωτής, προσφέροντας αποκλειστικά οφέλη σε καίριους τομείς όπως η ενέργεια, οι μετακινήσεις, η υγεία και η ψυχαγωγία. Συγκεκριμένα, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν πλέον να απολαμβάνουν προνομιακές προσφορές από συνεργάτες-ηγέτες της αγοράς, όπως:

BOX NOW - Υπηρεσίες αποστολής και παραλαβής δεμάτων

Free2Go - Τηλεπικοινωνίες

Ζενίθ - Ενέργεια

Avis - Ενοικίαση αυτοκινήτων

Yava Fitness Centers - Άθληση

Hellenic Healthcare Group - HHG – Υγεία

Με τη νέα αυτή προσέγγιση, η εξοικονόμηση δεν περιορίζεται πια μόνο στο ταμείο των καταστημάτων Lidl, αλλά μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία. Το Lidl Plus ακολουθεί τον πελάτη σε κάθε του βήμα, ανταμείβοντας κάθε πτυχή της ζωής του και επιβεβαιώνοντας τη θέση της Lidl Ελλάς ως μία εταιρεία που αφουγκράζεται και στηρίζει έμπρακτα τις ανάγκες του σύγχρονου νοικοκυριού.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και την εξέλιξη του ψηφιακού της οικοσυστήματος, προσφέροντας πάντα «κάτι παραπάνω» στους εκατομμύρια χρήστες που την εμπιστεύονται καθημερινά.