Η Λία ήταν η παίκτρια του σημερινού «Chase» που τράβηξε τα βλέμματα επάνω της.

Μία παίκτρια γεμάτη ενέργεια βρέθηκε στο αποψινό επεισόδιο του «The Chase» με την Μαρία Μπεκατώρου.

Η Λία, συνταξιούχος δημοσιογράφος και συνεργάτιδα του Χαρδαβέλλα, συστήθηκε στην Μαρία Μπεκατώρου, δηλώνοντας μάλιστα μεταξύ άλλων, πως ήρθε για να κερδίσει χρήματα και να ταξιδέψει με το… Γεράκι.

«Ήμουν στην εκπομπή του Χαρδαβέλλα «Ρεπορτάζ στην Ομίχλη» γραμματέας του, τώρα είμαι συνταξιούχος, είμαι εκπαιδεύτρια στους προσκόπους και εθελόντρια σε όποιον έχει ανάγκη. Ζω με τα δύο μου παιδιά τα νόμιμα -έχω και παράνομα- είναι 50 και 49, εγώ είμαι 71», ανέφερε αρχικά η Λία και συνέχισε:

«Έχω φίλους και φίλες ανά τον κόσμο. Ήμουν χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Ο άνδρας μου είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, χημικός, είχε πάει στη Τζέντα και μείναμε αρκετά χρόνια. Ήταν το μεγαλύτερο σχολείο για εμένα, κατέβηκα μόλις 21 ετών».

Στην ερώτηση της Μαρίας Μπεκατώρου αναφορικά με το πού έχει σκοπό να ξοδέψει τα χρήματα που θα καταφέρει να κερδίσει ανέφερε: «Ταξίδι με το Γεράκι όπου θέλει… Αν είναι σήμερα το Γεράκι… Ανάσταση. Θα είσαι και εσύ καλεσμένη…», είπε στην παρουσιάστρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgp16hi27oah?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όταν λοιπόν μπροστά της εμφανίστηκε το «Γεράκι» η Λία, τον υποδέχτηκε με ένα πλατύ χαμόγελο και του έταξε ταξίδι στη Σελήνη.

Εκείνος, χαμογελαστός της πρότεινε να πάμε στις Σεϋχέλλες και τις αύξησε το ποσό που διεκδικεί: «Τι λες να πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες… με 6.800;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgp210yvm2up?integrationId=40599y14juihe6ly}