Ο Οδυσσέας Σταμούλης στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, ο Οδυσσέας Σταμούλης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο γνωστός ηθοποιός, αναφέρθηκε στα χρόνια που γυρίστηκε η σειρά «Δυο Ξένοι», μιλώντας τόσο για τα συναισθήματά του, όσο και για την αγάπη του κόσμου.

Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση του με τον πατέρα του, επισημαίνοντας πως υπήρξε περήφανος για την πορεία του στο θέατρο και στην υποκριτική.

Όσα αποκάλυψε ο Οδυσσέας Σταμούλης στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Όσον αφορά τους «Δυο Ξένους»: «Ναι, ίσως να μου άλλαξαν τη ζωή… Φαντάζομαι θα συνέβη. Εγώ θεωρούσα ότι για εμένα τότε δεν συνέβαινε κάτι φοβερό, στην πορεία αποδείχτηκε ότι ήταν τελικά σημαντικό… Οι «Δυο ξένοι» παίζονται συνεχώς σε επανάληψη και, μάλιστα, όχι μόνο μια φορά τον χρόνο. Είχα πάει σε μία τράπεζα και ένας νεαρός ταμίας μου πέταγε ατάκες… Εγώ δεν ήμουν στην ηγετική ομάδα… Για εμένα ήταν μία δουλειά, το κατάλαβα μετά… Δηλαδή με το που τελειώνει μερικές φορές ξαναρχίζει αμέσως η προβολή. Εγώ δεν το βλέπω όμως πια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgp0dsgts161?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, μιλώντας για το πέρασμα του χρόνου ο Οδυσσέας Σταμούλης ανέφερε: «Όταν βλέπω τον εαυτό μου σε παλαιότερες σειρές, όπως νομίζω όλοι οι άνθρωποι, βέβαια και θυμάμαι τα όνειρα εκείνης της εποχής αλλά και πολλά θέλω να τα ξεχνάω. Δηλαδή άλλα τα θυμάμαι και άλλα τα ξεχνάω».

Για τις συνεργασίες του στο θέατρο και την τηλεόραση εξήγησε: «Καλές συνεργασίες δεν γίνεται να έχεις πάντα γιατί θα σήμαινε ότι ξεκίνησες και ήταν όλοι φίλοι σου, κάτι που δεν γίνεται».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgoztqi5astd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλείνοντας, μίλησε για τη σχέση που είχε με τον πατέρα του και στον τρόπο με τον οποίο έδειχνε να τον θαυμάζει πάνω στη σκηνή: «Ερχόντουσαν πάντα οι γονείς μου στο θέατρο. Ο πατέρας μου είχε λιγότερη επαφή με αυτά… Το ’90 έπαιζα στο θέατρο… Έπαιζα τον επώνυμο ρόλο, ήρθε ο πατέρας μου να με δει, μου είπε: «μπράβο παιδί μου». Την επόμενη χρονιά με ρώτησα που παίζω, εγώ στο εθνικό… Του λέω κάτι θα παίξω.. Και με ρώτησε αν θα είμαι πρωταγωνιστής. Του είπα τότε ότι πέρυσι δεν με είδες πρωταγωνιστή και είχε πει τότε: «Εκείνο ήταν στα ξένα…», επειδή ήταν σε διάλεκτο.. Ερχόταν όμως, ήταν και περήφανος. Πήγαινε στο καφενείο στη γειτονιά… του το λέγανε οι φίλοι του και χαιρότανε, Θεός χωρέστον. Ήταν υποστηρικτικός με τον τρόπο του. Ήταν σκληρά εργαζόμενος στη ζωή του, δεν ήταν άνθρωπος να έχει σχέση με αυτά…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgp0j0ejpg2h?integrationId=40599y14juihe6ly}