Η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε με την κόρη της, Φλώρα στον «αέρα» της εκπομπής «Το πρωινό».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, η Κατερίνα Διδασκάλου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην καριέρα της και στην πορεία της στο θέατρο, ωστόσο ο παρουσιαστής της επιφύλασσε μία διαφορετική έκπληξη.

Συγκεκριμένα, μέσω ζωντανής σύνδεσης, εμφανίστηκε στο πλατό η κόρη της, Φλώρα η οποία μίλησε για την μητέρα της και το θεατρικό έργο στο οποίο πρωταγωνιστεί επί σειρά ετών.

Αφού την υποδέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας, η κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου τόνισε: «Η μαμά μου είναι από τις καλύτερες ηθοποιούς όχι επειδή είναι μητέρα μου, όσο μπορώ είμαι αντικειμενική. Θαυμάζω πάρα πολύ το έργο της κι από εκεί που ξεκίνησε, μέχρι και σήμερα που την βλέπω πολύ λίγο στην τηλεόραση γιατί δεν προλαβαίνω επειδή είμαι στο εξωτερικό».

Μάλιστα, αναφερόμενη στην παράσταση που πρωταγωνιστεί «Πόρνη», εξήγησε πως την έχει παρακολουθήσει περισσότερες από 15 φορές, με κάθε μία να της προκαλεί διαφορετικά συναισθήματα: «Τη θεατρική παράσταση Η πόρνη από πάνω την έχω δει 15, 17 φορές και κάθε φορά συγκινούμαι. Μου προκαλεί διαφορετικά αισθήματα, σε διαφορετικά μέρη, αναλόγως τι περνάω κι εγώ σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Την έχω δει όταν ξεκίνησε που δεν ήμουν παντρεμένη, είχα μόλις αρραβωνιαστεί, την έχω δει με ένα παιδί, την έχω δει έχοντας χάσει δυο εγκυμοσύνες, την έχω δει με δυο παιδιά, την έχω δει με τρία παιδιά και την έχω δει και τώρα που τα παιδιά μου είναι το ένα στην εφηβεία και τα άλλα δυο είναι 7 και 9 χρονών, οπότε την έχω δει τα τελευταία 20 χρόνια…», είπε χαρακτηριστικά η κόρη της Κατερίνα Διδασκάλου.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη σχέση τους και στον τρόπο με τον οποίο καταφέρνουν να επικοινωνούν: «Όταν έφυγα στα 17 μου να σπουδάσω στην Αμερική δεν είχαμε το Whats app, είχαμε μόνο facebook. Οπότε όλα αυτά τώρα ένα τηλεφώνημα είναι τίποτα, τσακ με ένα κουμπί, μιλάμε κάθε μέρα, το βραδάκι ή όταν γυρνάει από τις πρόβες. Έχουμε πολύ καλή σχέση, νομίζω ότι εξελίσσεται όσο μεγαλώνω και εγώ, ωριμάζουμε και οι δυο μέσα μας».

