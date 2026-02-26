«Μένει να διερευνηθεί το ερώτημα ποιος έδωσε την εντολή και ποιος τους πλήρωσε για να κάνουν τις υποκλοπές».

Ιστορική χαρακτηρίζει η Όλγα Γεροβασίλη τη δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών και επισημαίνει πως «τελικά δικαστές υπάρχουν».

Η απόφαση είναι ιστορική «γιατί σήμερα δικαστής και εισαγγελέας ανοίγουν περαιτέρω το σκάνδαλο των υποκλοπών: διαβιβάζουν τη δικογραφία για να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπείας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση η βουλευτής της Άρτας, ενώ συμπληρώνει πως μόνο ο Χρήστος Σπίρτζης και η ίδια στη μήνυση- έγκλησή του ζήτησαν δίωξη για κατασκοπεία.

Εξάλλου, σημειώνει ότι μένει να διερευνηθεί το ερώτημα «ποιος έδωσε την εντολή και ποιος τους πλήρωσε για να κάνουν τις υποκλοπές αλλά και ποιος έκανε χρήση των δεδομένων».

Η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές

126 έτη φυλάκισης και 8 μήνες για κάθε έναν από τους 4 ιδιώτες που κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων με το λογισμικό Predator.

Η απόφαση είναι ιστορική γιατί σήμερα δικαστής και εισαγγελέας ανοίγουν περαιτέρω το σκάνδαλο των υποκλοπών: διαβιβάζουν τη δικογραφία για να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπείας.

Θυμίζω ότι μόνο ο Χρήστος Σπίρτζης κι εγώ στην μήνυση-έγκλησή μου ζητήσαμε δίωξη για κατασκοπεία και το υποστηρίξαμε και κατά την εξέτασή μας στο ακροατήριο της δίκης.



Κρίθηκε, λοιπόν, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για παραβίαση κρατικών απορρήτων στη βάση των στοιχείων που κατέθεσε ο Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος παρέστη καθ’ όλη τη δίκη για υποστήριξη και διεύρυνση της κατηγορίας.

Εναπόκειται στις εισαγγελικές Αρχές να εξακριβώσουν, επιπλέον, αν διέρρευσαν κρατικά απόρρητα από τους άλλους στόχους του Predator: δηλαδή από το μισό υπουργικό Συμβούλιο, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τα ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, παρ’ ότι κανείς εξ αυτών δεν παρέστη στη δίκη.

Λες και οι υποκλοπές είναι φυσικό φαινόμενο ή οφείλονται σε διαχρονικές ευθύνες ή εν πάση περιπτώσει «δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο», όπως αρέσκεται η ΝΔ και ο πρωθυπουργός να ερμηνεύουν.

Επιπλέον, η υπόθεση διαβιβάζεται για τα αδικήματα που τελέστηκαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές και τους ηθικούς αυτουργούς στην ψευδορκία μάρτυρα κλειδί ενώπιον της εξεταστικής.