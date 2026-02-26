Ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι στο σκάνδαλο των υποκλοπών από το δικαστήριο.

Ένοχοι για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι επιχειρηματίες απο το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέας της έδρας Δημήτρη Παυλίδη.

«Από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεκτών μέσων, κυρίως των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και των εγγράφων που διαφώτιζαν την αλήθεια αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατόπιν συναπόφασης, μαζί με άλλους συνεργάτες τέλεσαν τις πράξεις με κοινό δόλο. Απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προσωπικές συνδιαλέξεις. Δε θα μπορούσε να γίνει πλήρη ανάπτυξη του σκεπτικού, θα το δείτε με την απόφαση» είπε ο πρόεδρος του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Νίκος Ασκιανάκης.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανενα ελαφρυντικό στους καταδικασθέντες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φελιξ Μπίτζιο, Γιάννη Λαβράνο και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Κατά συρροή

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα, που πρότεινε για κάποιες πράξεις τη μετατροπή από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που θα επηρεάσει το ύψος των ποινών προς τα πάνω.

«Πρέπει εν προκειμένω για τις δύο πρώτες πράξεις, για τις επιμέρους πράξεις να αποδοθεί ορθότερος χαρακτηρισμός από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή εγκλήματα» σημείωσε ο κ. Ασκιανάκης συμπληρώνοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα φαινομενικής συρροής. Από τους 116παθοντες, οι 4 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για 5 τετελεσμένες πράξεις και 82 απόπειρες

Ο πρόεδρος έκρινε επιπλέον ότι τρεις πράξεις που εισήχθησαν ως απόπειρες επέμβασης σε σύστημα πρέπει να χαρακτηριστούν τετελεσμένες γιατί τα τρία πρόσωπα πάτησαν τους μολυσμένους συνδέσμους, όπως αποδείχθηκε στο ακροατήριο. «Να παύσει οριστικά η δίωξη ως προς όλους τους παθόντες που δεν υπέβαλλαν έγκληση 108 στον αριθμό» είπε ο πρόεδρος.

